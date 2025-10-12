Gauff triumfavo finale ir trečią kartą laimėjo WTA 1000 serijos turnyrą

C. Gauff mačą pradėjo spurtu 3:0 ir galėjo dar pratęsti laimėtų geimų atkarpą, bet nerealizavo „break pointo“ ketvirtajame geime. Vėliau J. Pegula trumpam išlygino rezultatą (4:4), tačiau dešimtajame geime pralaimėjo lemtingą savo padavimų seriją.
Antrajame sete jau J. Pegula ilgą laiką buvo priekyje. C. Gauff pralaimėjo dvi iš eilės savo padavimų serijas bei atsiliko 0:3. Netrukus ji pati laimėjo 3 geimus be atsako (3:3), bet J. Pegula po dar vieno realizuoto „break pointo“ susigrąžino iniciatyvą (3:5). Dešimtajame geime J. Pegula galėjo savo padavimais baigti setą, tačiau pralaimėjo visus 4 pačios įžaistus kamuoliukus (5:5). Dvyliktajame geime J. Pegula vėl strigo savo padavimų metu (30:40), o C. Gauff realizavo pirmą susikurtą „break pointą“.
C. Gauff nugalėti nesutrukdė net ir 8 dvigubos klaidos (J. Pegula jų padarė 2). C. Gauff 74 proc. atvejų kamuoliuką įžaisdavo pirmu mėginimu, o J. Pegula – tik 50 proc.
21-erių C. Gauff laimėjo jau 11-ą WTA turo vienetų turnyrą per karjerą ir 3-ią sykį triumfavo WTA 1000 kategorijos turnyre. Nugalėtoja pelnė 1000 reitingo taškų bei 596 tūkst. JAV dolerių.
C. Gauff reitinge liks 3-ia, o J. Pegula kils į 5-ą vietą. Abi tenisininkės jau yra užsitikrinusios kelialapius į baigiamąjį metų turnyrą – „WTA Finals“.
WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Uhane prizų fondą sudarė beveik 3,655 mln. JAV dolerių.
