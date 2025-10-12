Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Gauff triumfavo finale ir trečią kartą laimėjo WTA 1000 serijos turnyrą

2025-10-12 16:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-12 16:57

Uhane (Kinija) baigėsi elitinis WTA 1000 serijos „Dongfeng – Voyah Wuhan Open 2025“ moterų teniso turnyras. Sekmadienį vienetų varžybų finale amerikietė Cori „Coco“ Gauff (WTA-3) per 1 valandą 43 minutes 6:4, 7:5 nugalėjo tautietę Jessicą Pegulą (WTA-6). Tai tebuvo 3-ia C. Gauff pergalė prieš J. Pegulą per 8 tarpusavio dvikovas.

Cori „Coco“ Gauff | Scanpix nuotr.

0

C. Gauff mačą pradėjo spurtu 3:0 ir galėjo dar pratęsti laimėtų geimų atkarpą, bet nerealizavo „break pointo“ ketvirtajame geime. Vėliau J. Pegula trumpam išlygino rezultatą (4:4), tačiau dešimtajame geime pralaimėjo lemtingą savo padavimų seriją.

Antrajame sete jau J. Pegula ilgą laiką buvo priekyje. C. Gauff pralaimėjo dvi iš eilės savo padavimų serijas bei atsiliko 0:3. Netrukus ji pati laimėjo 3 geimus be atsako (3:3), bet J. Pegula po dar vieno realizuoto „break pointo“ susigrąžino iniciatyvą (3:5). Dešimtajame geime J. Pegula galėjo savo padavimais baigti setą, tačiau pralaimėjo visus 4 pačios įžaistus kamuoliukus (5:5). Dvyliktajame geime J. Pegula vėl strigo savo padavimų metu (30:40), o C. Gauff realizavo pirmą susikurtą „break pointą“.

C. Gauff nugalėti nesutrukdė net ir 8 dvigubos klaidos (J. Pegula jų padarė 2). C. Gauff 74 proc. atvejų kamuoliuką įžaisdavo pirmu mėginimu, o J. Pegula – tik 50 proc.

21-erių C. Gauff laimėjo jau 11-ą WTA turo vienetų turnyrą per karjerą ir 3-ią sykį triumfavo WTA 1000 kategorijos turnyre. Nugalėtoja pelnė 1000 reitingo taškų bei 596 tūkst. JAV dolerių.

C. Gauff reitinge liks 3-ia, o J. Pegula kils į 5-ą vietą. Abi tenisininkės jau yra užsitikrinusios kelialapius į baigiamąjį metų turnyrą – „WTA Finals“.

WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Uhane prizų fondą sudarė beveik 3,655 mln. JAV dolerių.

