Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Iga Swiatek – netikėtai sutriuškinta WTA 1000 turnyro ketvirtfinalyje

2025-10-10 16:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-10 16:02

Uhane (Kinija) tęsiasi elitinis WTA 1000 serijos „Dongfeng – Voyah Wuhan Open 2025“ moterų teniso turnyras.

Iga Swiatek | Scanpix nuotr.

Uhane (Kinija) tęsiasi elitinis WTA 1000 serijos „Dongfeng – Voyah Wuhan Open 2025“ moterų teniso turnyras.

REKLAMA
0

Netikėtai už pusfinalio borto liko lenkė Iga Swiatek (WTA-2). Ji vos per 65 minutes 1:6, 2:6 pralaimėjo italei Jasminei Paolini (WTA-8). Tai buvo pirma italės pergalė prieš lenkę per 8 tarpusavio dvikovas.

Pirmajame sete italė laimėjo 3 varžovės padavimų serijas ir nesuteikė lenkei nė vieno „break pointo“. Antrajame sete I. Swiatek buvo konkurencingesnė. Lenkė iš pradžių nerealizavo „break pointo“, o vėliau su J. Paolini apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis. Ketvirtajame geime italė realizavo dar vieną „break pointą“ ir po to momento I. Swiatek nebeatsitiesė. J. Paolini pergalę įtvirtino aštuntajame geime, kai vėl laimėjo lenkės padavimų seriją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

I. Swiatek po antrųjų savo padavimų laimėjo vos 13 proc. galimų taškų, o J. Paolini – 62 proc.

REKLAMA
REKLAMA

Lenkės pralaimėjimas sumažino intrigą kovoje dėl pirmos vietos WTA reitinge. Tuo tarpu J. Paolini šia pergale padidino šansus patekti į „WTA Finals“ turnyrą.

REKLAMA

Kituose ketvirtfinaliuose staigmenų nebuvo: turnyro favoritė Aryna Sabalenka 6:3, 6:3 nugalėjo Kazachstano atstovę Eleną Rybakiną (WTA-9), amerikietė Jessica Pegula (WTA-6) 2:6, 6:0, 6:3 įveikė čekę Kateriną Siniakovą (WTA-62), o kita JAV žaidėja Cori „Coco“ Gauff (WTA-3) 6:3, 6:0 pranoko vokietę Laurą Siegemund (WTA-57). Iš šių trijų mačų daugiausiai galimybių pateikti sensaciją turėjo K. Siniakova, bet ji trečiajame sete nerealizavo visų 4 „break pointų“.

A. Sabalenka pusfinalyje žais su J. Pegula, o C. Gauff – su J. Paolini.

WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Uhane prizų fondą sudaro beveik 3,655 mln. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų