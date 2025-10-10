Iga Swiatek – netikėtai sutriuškinta WTA 1000 turnyro ketvirtfinalyje

Netikėtai už pusfinalio borto liko lenkė Iga Swiatek (WTA-2). Ji vos per 65 minutes 1:6, 2:6 pralaimėjo italei Jasminei Paolini (WTA-8). Tai buvo pirma italės pergalė prieš lenkę per 8 tarpusavio dvikovas.
Pirmajame sete italė laimėjo 3 varžovės padavimų serijas ir nesuteikė lenkei nė vieno „break pointo“. Antrajame sete I. Swiatek buvo konkurencingesnė. Lenkė iš pradžių nerealizavo „break pointo“, o vėliau su J. Paolini apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis. Ketvirtajame geime italė realizavo dar vieną „break pointą“ ir po to momento I. Swiatek nebeatsitiesė. J. Paolini pergalę įtvirtino aštuntajame geime, kai vėl laimėjo lenkės padavimų seriją.
I. Swiatek po antrųjų savo padavimų laimėjo vos 13 proc. galimų taškų, o J. Paolini – 62 proc.
Lenkės pralaimėjimas sumažino intrigą kovoje dėl pirmos vietos WTA reitinge. Tuo tarpu J. Paolini šia pergale padidino šansus patekti į „WTA Finals“ turnyrą.
Kituose ketvirtfinaliuose staigmenų nebuvo: turnyro favoritė Aryna Sabalenka 6:3, 6:3 nugalėjo Kazachstano atstovę Eleną Rybakiną (WTA-9), amerikietė Jessica Pegula (WTA-6) 2:6, 6:0, 6:3 įveikė čekę Kateriną Siniakovą (WTA-62), o kita JAV žaidėja Cori „Coco“ Gauff (WTA-3) 6:3, 6:0 pranoko vokietę Laurą Siegemund (WTA-57). Iš šių trijų mačų daugiausiai galimybių pateikti sensaciją turėjo K. Siniakova, bet ji trečiajame sete nerealizavo visų 4 „break pointų“.
A. Sabalenka pusfinalyje žais su J. Pegula, o C. Gauff – su J. Paolini.
WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Uhane prizų fondą sudaro beveik 3,655 mln. JAV dolerių.
