Uhane – gėdingas Sabalenkos elgesys ir netikėtas pralaimėjimas

Pirmajame pusfinalyje amerikietė Cori „Coco“ Gauff (WTA-3) per 82 minutes 6:4, 6:3 pranoko italę Jasminę Paolini (WTA-8).
J. Paolini pirmajame sete 2 kartus atsitiesė po pralaimėtų savo padavimų serijų, bet dešimtajame geime išsigelbėti nepajėgė, kai C. Gauff varžovės padavimų metu realizavo „set pointą“. Antrajame sete J. Paolini 3 kartus pirmavo po laimėtų varžovės padavimų serijų, bet C. Gauff kiekvieną kartą jau kitame geime atstatydavo pusiausvyrą. Iniciatyvą amerikietė perėmė po aštuntojo geimo, o devintajame savo padavimais įtvirtino pergalę.
Antrasis pusfinalis buvo kur kas dramatiškesnis. Jame amerikietė Jessica Pegula (WTA-6) per 2 valandas 20 minučių 2:6, 6:4, 7:6 (7:3) eliminavo favoritę Aryną Sabalenką. Pastarajai tai apskritai buvo pirmas pralaimėjimas Uhano turnyre per karjerą. Anksčiau ji čia laimėjo visus 20 mačų.
J. Pegula pirmoji realizavo „break pointą“, bet po kelių minučių prarado persvarą. Vėliau tenisininkės dar kartą apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis, o A. Sabalenka dominuoti ėmė nuo šeštojo geimo. Antrojo seto pradžioje amerikietė vėl išbarstė persvarą (2:0, 2:2), bet po septintojo geimo atitrūko dar kartą ir šį sykį neleido varžovei atsitiesti.
Trečiajame sete J. Pegula ne sykį panaikino turėtą deficitą (0:2, 2:2, 2:5, 5:5). Vienuoliktajame geime amerikietė susikūrė 4 „break pointus“ ir galiausiai perėmė iniciatyvą, o susinervinusi A. Sabalenka sviedė raketę. „Express“ teigimu, baltarusės raketė atsimušė į suoliuką ir vos nekliudė operatoriaus. Kitų šaltinių teigimu, A. Sabalenka vos nepataikė į kamuoliukus padavinėjusi vaiką. A. Sabalenka šį kartą atsipirko įspėjimu, o jei būtų ką nors kliudžiusi, tada veikiausiai būtų užsidirbusi diskvalifikaciją.
belarusian tennis player and world number one aryna sabalenka gets mad and almost hits a ball kid with her racket, absolutely shocking behavior😳 pic.twitter.com/GAwwL0xQK8— szymon (@iloveanisimova) October 11, 2025
Dvyliktajame geime J. Pegulą sukaustė įtampa. Amerikietė padarė net 4 dvigubas klaidas ir „padovanojo“ geimą A. Sabalenkai. Pratęsimo pradžioje tenisininkės pelnė po tašką varžovės padavimų metu, o tada J. Pegula surengė spurtą net 5:0 (6:1). A. Sabalenka netrukus kapituliavo.
WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Uhane prizų fondą sudaro beveik 3,655 mln. JAV dolerių.
