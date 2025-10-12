Maxas Holloway sutiko su Charleso Oliveiros iššūkiu, bet turi savo sąlygą

Po dominuojančios pergalės skausmingu veiksmu prieš Mateuszą Gamrotą, Ch. Oliveira dar narve pareiškė norą susitikti su M. Holloway. Pats M. Holloway iš pradžių sureagavo memu su užrašu „another one“, tarsi pridėdamas Ch. Oliveiros pavardę prie ilgo gaunamų iššūkių sąrašo, tačiau vėliau per tiesioginę transliaciją platformoje „Kick“ jis išsamiau pakomentavo brazilo iššūkį.
„Charleso pasirodymas? Nemačiau, – sakė M. Holloway. – Gavau tik klipą, kaip jis man meta iššūkį. Vienintelis būdas tai paskelbti – dar vienas. Eime.
Ne, aš nevažiuosiu į Rio. Kovokime Las Vegase ar kur nors kitur. Kovojame mano sąlygomis. Kovojame pagal mano taisykles, broli. Mes jau buvome Rio, kovojome su „Rio karaliumi“. Dabar mano eilė pasakyti savo žodį.“
„Rio karaliumi“ M. Holloway pavadino Jose Aldo, kurį įveikė 2017 metais Brazilijoje ir tapo puslengvio svorio kategorijos čempionu. Vėliau M. Holloway J. Aldo nugalėjo dar kartą po šešių mėnesių.
„Kai kovoji su „Rio karaliumi“ jo teritorijoje, tu paimi jo kaimą, tiesa? – sakė M. Holloway. – Galbūt dabar jūs žiūrite į „Rio karalių“. Tiesiog sakau. Patikrinkite faktus.“
M. Holloway taip pat pakomentavo, kada planuoja sugrįžti į narvą, kadangi vis dar gydosi smulkias traumas, patirtas po liepos mėnesį iškovotos pergalės prieš Dustiną Poirier.
„Mes gana arti to, kad kovotume kovo mėnesį, – sakė M. Holloway. – Tai labai tikėtina. Labai arti, bet tikrai įmanoma.“
Savo ruožtu Ch. Oliveira neturi problemų sutikti su M. Holloway pageidavimu kovoti ne Brazilijoje – jam taip pat tinka pasiūlytas laikas. Ši kova būtų revanšas, nes 2015 metais M. Holloway jau buvo įveikęs Ch. Oliveirą po keisto brazilo patirto sužeidimo, kuris neleido jam tęsti kovos praėjus mažiau nei dviem minutėms nuo pirmojo raundo pradžios.
„Jo sąlygos yra tokios pačios kaip ir UFC, – sakė Ch. Oliveira. – Gali būti jo namuose. Jei ne Brazilijoje, tai bet kur pasaulyje. Kovas yra tobula data, tobula kova. Būtų nuostabu pamatyti Havajus.“
Nors Ch. Oliveira neprieštarautų kelionei į Havajus, M. Holloway tą idėją atmetė po to, kai buvo užverstas klausimais apie galimybę surengti UFC turnyrą jo gimtojoje valstijoje.
„Havajai niekada neturės turnyro, – sakė M. Holloway. – Reikia su tuo susitaikyti. Šansai, kad Havajuose vyks kova su manimi yra lygūs nuliui. Atsiprašau, labai atsiprašau, bet taip jau yra. Tai tiesa.
Neturime stadiono, kuriame galėtume tai surengti, o net jei ir atsirastų planų, statybas reikėtų pradėti dabar. Tai truktų kelerius metus, o dar neskaičiuojant galimų problemų. Tad viskas – šansų nėra.“
Kol kas neaišku, ar Ch. Oliveira iš tiesų taps M. Holloway kitu varžovu, tačiau jis tikrai neprieštarauja tokiai kovai.
Visų pirma, M. Holloway nori vėl aktyviai kovoti, kadangi šiemet jis turėjo tik vieną kovą. Dėl to jis nėra itin entuziastingas dėl galimybės pasirodyti UFC Baltųjų rūmų turnyre, kuris planuojamas 2026 m. birželio 14 d.
„Tas Baltųjų rūmų turnyras yra taip toli, – sakė M. Holloway. – Tai beveik metai. Nežinau, ar noriu tiek laukti, bet pamatysime, kas bus toliau.
Niekada nesakyk niekada. Tai labai toli. Jei ta kova įvyktų tame turnyre, tai reikštų, kad beveik metus būčiau be varžybinės praktikos.“
