Prieš mirtį mama 24-erių sūnui išsiuntė žinutę: parodė, kas joje buvo parašyta

Paviešino paskutinę mamos žinutę sūnui prieš mirtį
„Lėktuvo variklyje – paukščiai. Ar turėčiau parašyti testamentą?“ – rašė ji paskutinėje žinutėje, išsiųstoje sūnui prieš tragediją.
Iš pradžių vaikinas manė, kad mama juokauja, tačiau po kelių minučių „Jeju Air“ lėktuvas avariniu būdu bandė leistis Muan tarptautiniame oro uoste ir sprogo. Žuvo 179 iš 181 žmonių, buvusių lėktuve, rašoma thesun.co.uk.
2024 m. gruodžio 29 d. įvykusi tragedija tapo pirmąja iš avarijų serijos, per šešis mėnesius nusinešusių 506 gyvybes visame pasaulyje.
Viena po kitos pasipylė tragedijos
Praėjus vos kelioms savaitėms po nelaimės Pietų Korėjoje, virš Vašingtono susidūrė karinis sraigtasparnis ir keleivinis lėktuvas – žuvo 67 žmonės. Tai buvo pirmoji tokio masto komercinė avarija JAV per beveik 16 metų.
Šių metų vasarį Toronte sudužęs lėktuvas apsivertė ant stogo, bet stebuklingai visi išgyveno. Tuo tarpu birželį, vos pakilęs iš Indijos oro uosto ir skridęs į Londoną, kitas keleivinis lėktuvas sudužo – žuvo 260 žmonių, išgyveno tik vienas keleivis.
Ekspertai teigia, kad šios tragedijos yra rimtas įspėjimas aviacijos pramonei, ypač kai šiais metais prognozuojamas rekordinis oro keleivių skaičius.
Po aviakatastrofos neteko mamos
Naujame BBC dokumentiniame filme „Why Planes Crash“ pristatomi išgyvenusiųjų, liudininkų ir aviacijos ekspertų pasakojimai. Tarp jų – ir Geun-woo Park istorija, kuris neteko savo tėvų.
Jo mama Oh In-Kyung buvo viena iš 181 keleivio, skridusio reisu „Jeju Air 2216“.
„Ji dažnai juokaudavo, todėl iš pradžių pagalvojau, kad ir šį kartą – tai tik dar vienas jos juokas“, – sakė Geun-woo. Vis tik paskutinės jos žinutės liko neatsakytos.
Skrydžių kontrolė buvo įspėjusi pilotus apie paukščių būrius toje zonoje. Kai varikliai sugedo, pilotai paskelbė avarinę padėtį, tačiau bandant pakilti aukščiau ir tūpti dar kartą, lėktuvas sprogo.
Išgirdo krentantį lėktuvą
Restorano savininkas Lee Geun-Young, kurio verslas įsikūręs vos už 100 metrų nuo kilimo ir tūpimo tako, pasakoja:
„Rengiausi atidaryti restoraną, kai išgirdau „bum, bum, bum“. Lėktuvas skrido labai žemai virš manęs. Tik žiūrėjau ir negalėjau ištarti nė žodžio.“
Gelbėtojai, atvykę į vietą, išvydo baisų vaizdą. Tyrėjas Lee Seung-Yeal prisimena:
„Varikliai buvo įsirėžę į žemę, priekinė fiuzeliažo dalis – visiškai sudegusi. Du įgulos nariai stebuklingai išgyveno uodegos nuolaužose, tačiau kiti 179 žuvo.“
Aviacijos ekspertas dr. Shawnas Pruchnickis iš Ohajo universiteto teigė, kad katastrofą dar labiau pablogino oro uosto infrastruktūros spragos:
„Lėktuvas leidosi be išleistos važiuoklės. Jis atsitrenkė į barjerą, kuris turėjo lengvai lūžti, bet buvo betoninis – pusės lėktuvo aukščio. Tai buvo lemiama priežastis, kodėl žuvo tiek daug žmonių.“
Lėktuvo nuolaužose – paukščių liekanos
Tyrėjai nuolaužose aptiko paukščių liekanų, o „juodosios dėžės“ sustojo įrašinėti praėjus kelioms sekundėms po susidūrimo su paukščių pulku – tai itin retas atvejis.
Panaši situacija buvo 2009 m. Niujorke, kai kapitonas Chesley „Sully“ Sullenbergeris po susidūrimo su žąsų pulku sugebėjo nutupdyti lėktuvą Hadsono upėje, išgelbėdamas 155 gyvybes.
„Išgirdau baisius garsus iš variklio – niekada tokio garso nebuvau girdėjęs. Žinojau, kad praradome jėgą, bet pasirinkau Hadsono upę – mažiausiai blogą variantą“, – prisiminė Sully.
Šis įvykis, vadinamas „Hadsono upės stebuklu“, vėliau buvo ekranizuotas filme, kuriame kapitoną suvaidino Tomas Hanksas.
Po kiekvieno susidūrimo su paukščiais Amerikoje biologiniai mėginiai siunčiami į Plunksnų identifikavimo laboratoriją Vašingtone. Ten dr. Carla Dove su komanda tiria priežastis, kad būtų išvengta tokių nelaimių ateityje.
„Kiekvienais metais pranešimų apie susidūrimus daugėja – 2023 m. jų buvo beveik 20 tūkstančių, 14 proc. daugiau nei metais anksčiau. Dauguma įvyksta pakilimo ar tūpimo metu, kai paukščiai būna žemai“, – teigė ji.
Nors dauguma incidentų baigiasi be pasekmių, kai kurie – kaip „Jeju Air“ tragedija – primena, kad net menkiausia detalė gali nusinešti šimtus gyvybių.
