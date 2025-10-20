Vaizdas pajūryje sukrėtė praeivius – išvydę „drakono dantų“ kainą negalėjo patikėti

Šie kūgio formos statiniai yra inžinerinės kliūtys, dar kitaip vadinamos „drakono dantimis“.
Lietuvos kariuomenė nurodo, kad šios kliūtys yra Karinių jūrų pajėgų organizuojamų pratybų „Audros smūgis 2025“ vienas iš elementų.
Tiesa, jos išdėstytos Melnragės paplūdimyje ir užims visai nemažą plotą – bus išsidriekusios net 1 km. atstumu, o pasak kariuomenės atstovų, šių konstrukcijų įrengimo darbai tebevyksta.
„Jų tikslas gilinti žinias ir praktinius įgūdžius organizuojant pakrantės gynybą. Tokių kliūčių įrengimas yra būtinas siekiant sutrikdyti priešo išsilaipinimą į krantą. Pažymėtina, kad vieta pasirinkta atsitiktinė, siekiant kuo mažiau trikdyti visuomenę, bet tuo pačiu treniruotis.
Treniruojamas ne pilnas pajėgumas, o tik maža dalis, siekiant derinti tarpusavio sąveiką, teorines ir praktines žinias. Inžinerinių kliūčių pagrindinė funkcija – priešiškų pajėgų galimo išsilaipinimo į krantą trikdymas ir stabdymas, atsižvelgiant į pratybų scenarijų“, – nurodo Lietuvos kariuomenės atstovai.
Vis dėlto nerimaujantiems, ar šios konstrukcijos ten bus ilgą laiką, kariuomenė ramina – pasibaigus pratyboms jos bus pašalintos, mat tai nėra nuolatiniai gynybiniai statiniai.
Kilęs pasipiktinimas dėl vieneto kainos
Viešoje erdvėje kilo kalbų dėl vieno tokio kūgio kainos – žmonės liejo pykti, kad neva vieneto kaina siekia net 3300 eurų.
„Matėt po kiek juos „perka“ ir kokia reali jų kaina? Vėl kažkas iš valdžios perkasi naują mašiną besijuokdamas iš savo eilinės varkės“, – piktinasi komentatorius.
„Ir kiekvienas iš šių stebuklų kainuoja ~3300 eurų“, – antrina moteris.
„Tai jau nebe gėda, tai visiškos desperacijos akivaizdi demonstracija!“ – kritikos žodžių negailėjo internautė.
„Šito vieneto reali kaina yra apie 150€, bet dabar juos perka po 3000 eurų už vienetą“, – toliau kainomis piktinosi vyriškis.
Ar tikrai vienas „drakono dantis“ tiek kainavo?
Vis dėlto teiginiai, kad vieneto kaina buvo virš 3 tūkst. eurų yra klaidinga. Kaip teigia Lietuvos kariuomenė, tokia informacija neteisinga, o taip nurodyta neva dėl žmogiškos klaidos.
„Informacija, kad vieneto kaina yra 3300 eurų, buvo paskleista dėl pirkimo ataskaitoje padarytos žmogiškosios klaidos – įvedant duomenis per klaidą pridėtas papildomas skaičius, todėl galutinė suma ataskaitoje neatitiko realios“, – nurodo kariuomenė.
Kokia tikroji vieneto kaina Lietuvos kariuomenė nenurodė, tačiau pažymėjo, jog šiuo metu kaip tik yra tikslinama ataskaita esanti CVPP svetainėje, kad būtų ištaisyta įsivėlusi klaida.
Tiesa, viešųjų pirkimų ataskaitose pažymėta, kad bendrai „dantų“ įsigyta 3240 vienetų, o bendra jų kaina sudaro 995781 eurų. Tai reiškiasi, kad tikroji vieneto kaina yra apie 307 eurus (su PVM), o pirmoji informacija su dešimt kartų didesniu skaičiumi paskelbta klaidinga.
