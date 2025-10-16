Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Siunčia žinią Lietuvos gyventojams: nenustebkite šiomis dienomis išvydę tokį vaizdą

2025-10-16 09:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-16 09:50

Valstybinių miškų urėdija savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje praneša svarbią žinią visuomenei – artimiausiomis dienomis dalyje Lietuvos teritorijų vyks karinės pratybos. Gyventojai kviečiami išlikti ramūs, nes pratybų metu bus galima išgirsti imitacinius šūvius ar pamatyti kariškių judėjimą miškuose bei gyvenvietėse.

Kariškiai (nuotr. stop kadras)
9

0

Tokios treniruotės rengiamos siekiant stiprinti karių gebėjimus veikti realiomis sąlygomis ir užtikrinti šalies saugumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karinės pratybos prie Vilniaus savivaldybės
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karinės pratybos prie Vilniaus savivaldybės

Atskleidė, kur vyks karinės pratybos

Valstybinių miškų urėdijos atstovai pabrėžia, kad kariai atliks užduotis civilinėje aplinkoje, todėl svarbu gyventojų supratingumas ir bendradarbiavimas.

„Informacija visuomenei apie planuojamas karines pratybas.

Spalio 16–19 d. Vievio seniūnijoje (Elektrėnų sav.), Gerviškių seniūnijoje (Šalčininkų sav.), Molėtų, Širvintų, Švenčionių, Ukmergės ir Vilniaus rajonų savivaldybių teritorijose vyks Krašto apsaugos savanorių pajėgų pratybos „Tvirtas skydas 8“.

Pratybų metu kariai vykdys karines užduotis civilinėje aplinkoje. Siekiant sudaryti realias sąlygas treniruotėms, kariai judės pėsčiomis ir transporto priemonėmis, atliks taktines užduotis, naudos imitacinius šaudmenis, sprogstamąsias ir dūmines priemones bei signalines raketas.

Viena iš pagrindinių pratybų „Tvirtas skydas 8“ užduočių – tobulinti karių sąveiką su civiline visuomene, stiprinti gyventojų pasitikėjimą Lietuvos kariais ir NATO sąjungininkais, taip pat ugdyti karių gebėjimą veikti nekarinėse teritorijose.

Gyventojų prašome elgtis supratingai ir nesijaudinti, pamačius karinius dalinius ar išgirdus imitacinių šūvių garsus“, – rašoma įraše.

 

