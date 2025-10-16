Siunčia žinią Lietuvos gyventojams: nenustebkite šiomis dienomis išvydę tokį vaizdą

Tokios treniruotės rengiamos siekiant stiprinti karių gebėjimus veikti realiomis sąlygomis ir užtikrinti šalies saugumą.
Atskleidė, kur vyks karinės pratybos
Valstybinių miškų urėdijos atstovai pabrėžia, kad kariai atliks užduotis civilinėje aplinkoje, todėl svarbu gyventojų supratingumas ir bendradarbiavimas.
„Informacija visuomenei apie planuojamas karines pratybas.
Spalio 16–19 d. Vievio seniūnijoje (Elektrėnų sav.), Gerviškių seniūnijoje (Šalčininkų sav.), Molėtų, Širvintų, Švenčionių, Ukmergės ir Vilniaus rajonų savivaldybių teritorijose vyks Krašto apsaugos savanorių pajėgų pratybos „Tvirtas skydas 8“.
Pratybų metu kariai vykdys karines užduotis civilinėje aplinkoje. Siekiant sudaryti realias sąlygas treniruotėms, kariai judės pėsčiomis ir transporto priemonėmis, atliks taktines užduotis, naudos imitacinius šaudmenis, sprogstamąsias ir dūmines priemones bei signalines raketas.
Viena iš pagrindinių pratybų „Tvirtas skydas 8“ užduočių – tobulinti karių sąveiką su civiline visuomene, stiprinti gyventojų pasitikėjimą Lietuvos kariais ir NATO sąjungininkais, taip pat ugdyti karių gebėjimą veikti nekarinėse teritorijose.
Gyventojų prašome elgtis supratingai ir nesijaudinti, pamačius karinius dalinius ar išgirdus imitacinių šūvių garsus“, – rašoma įraše.
