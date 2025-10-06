Lietuvoje prasideda dvejos karinės pratybos: šiuose rajonuose galimas civilių tikrinimas

Kaip praneša Lietuvos kariuomenė (LK), „Geležinio vilko“ pratybos vyks iki spalio 18 d., Lietuvos kariuomenės Generolo Silvestro Žukausko poligone bei kitose Švenčionių, Jonavos, Ukmergės, Kaišiadorių, Elektrėnų, Vilniaus ir Molėtų rajono vietose.
Šiose pratybose dalyvaus apie 3 tūkst. Lietuvos ir sąjungininkų karių iš Belgijos, Čekijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Norvegijos, Kroatijos bei Vokietijos, bus naudojama apie 650 karinės technikos vienetų – tankai, pėstininkų kovos mašinos, savaeigiai artilerijos pabūklai, šarvuoti transporteriai.
Numatoma, kad spalio 6, 8 ir 17, 18 d. pratybų rajonuose, ypač tarp Jonavos, Ukmergės, Elektrėnų, Molėtų ir Pabradės miestų, numatomas karinės technikos kolonų judėjimas.
LK teigimu, nors pratybos vyks intensyviai, jos neturėtų trikdyti kasdienės gyventojų veiklos. Šiaulių miesto centre bus galima sutikti patruliuojančius karius.
Savo ruožtu Šiauliuose pirmadienį prasidės LK Karo komendantūrų valdybos pratybos „Perkūno bastionas 2025“. Šios pratybos – „Perkūno griausmo 2025“ pratybų serijos dalis ir yra skirtos kariuomenės komendantinių vienetų rengimui.
Lietuvos kariuomenės teigimu, pratybų veiksmai koncentruosis centrinėje miesto dalyje – Aušros alėjoje, Šiaulių miesto savivaldybės pastate, šalia Birutės vandenvietės bei gretimose teritorijose.
Spalio 10 d. ir 11 d. naktimis planuojama įvesti mokomąją komendanto valandą – gali vykti civilių asmenų tikrinimas, kurį atliks oficialūs viešosios tvarkos ir karo policijos pareigūnai, tikrinimo metu gali būti tikslinama gyventojo tapatybė ar kiti būtini duomenys.
Įtakos įprastai gyventojų veiklai tai neturės, jokių papildomų veiksmų gyventojai dėl šių pratybų imtis neturi.Kariuomenė informuoja, kad šiomis dienomis Šiaulių miesto centre bus galima sutikti patruliuojančius karius, judantį karinį transportą, centrinėje miesto dalyje bus įrengtos kontrmobilumo priemonės. Gyventojai raginami išlikti ramūs, laikytis viešosios tvarkos ir sekti informaciją apie eismo ir judėjimo apribojimus pratybų metu.
Mokymai „Perkūno Bastionas 2025“ truks iki spalio 12 dienos, tai – dalis rugsėjo-spalio mėnesiais Lietuvoje vykstančių intensyvių karinių pratybų, kuriose iš viso dalyvauja apie 17 tūkst. Lietuvos ir sąjungininkų karių.
