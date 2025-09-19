Baigėsi Lietuvos teritoriniuose vandenyse vykusios išgyvenimo pratybos „Baltijos bikinis 2025“

Pratybose dalyvavo Karinių oro pajėgų kariai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Vengrijos.
Operacijų metu buvo naudojamas Karinių jūrų pajėgų laivas „Šakiai“, seklių vandenų komandos katerių grupė, Karinių oro pajėgų sraigtasparniai AS365N3+ „Dauphin“ bei Mi-8, saugą vandenyje užtikrino povandeninių veiksmų komandos narai.
Pasak kariuomenės, pratybos buvo orientuotos į išgyvenimą jūroje ir gelbėjimo operacijų praktikas, esant orlaivio avarinio tūpimo ant vandens scenarijui.
Jų metu įgulos turėjo individualias treniruotes baseine, mokymus kaip elgtis pavojingose situacijose vandenyje.
Įgulų grupinės užduotys buvo skirtos komandinių veiksmų koordinavimui, siekiant kuo greičiau ir saugiau pereiti prie gelbėjimo priemonių – plaustų – po avarijos bei orlaivio avarinio tūpimo ant vandens imitavimas realiomis gamtos sąlygomis Baltijos jūroje.
„Orlaivio avarijos situacija vandenyje yra reta, bet labai pavojinga. Gebėjimas operatyviai reaguoti yra kritiškai svarbus norint išgelbėti žmonių gyvybes“, – teigiama pranešime.
„Baltic Bikini“ pratybos vykdomos nuo 1999-ųjų, projektas pradėtas pirmųjų mokymų metu, bendradarbiaujant su Danijos karališkosiomis oro pajėgomis.
Nuo 2004 metų tarptautinės pratybos „Baltic Bikini“ kasmet rotacinius principu vyksta vienoje iš trijų Baltijos valstybių.
Išgyvenimo jūroje pratybas pradėjo rengti danai, kurie ir sugalvojo pratybų pavadinimą. Prieš beveik 50 metų Danijoje skirtingų rūšių pratybų pavadinimai turėjo prasidėti skirtingomis abėcėlės raidėmis, o šioms pratyboms buvo skirta raidė „b“, tad atsižvelgiant į pratybų veiksmus vandenyje, joms pasiūlytas „bikini“ pavadinimas.
