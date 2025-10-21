Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

20 metų barzdą auginęs vyras ją nusiskuto: rezultatas pribloškė visus

2025-10-21 15:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-21 15:50

Vienas vyras „Reddit“ forume pasidalino neįtikėtina transformacija: 20 metų auginęs barzdą jis nusprendė ją pirmą kartą nusiskusti ir pademonstravo išvaizdos pokyčius. Internautai negalėjo patikėti, kaip jis pasikeitė nusiskutęs barzdą – stebėjosi, kaip toks mažas pokytis gali viską pakeisti.

Vyras prieš skutimąsi (nuotr. Reddit)

Vienas vyras „Reddit" forume pasidalino neįtikėtina transformacija: 20 metų auginęs barzdą jis nusprendė ją pirmą kartą nusiskusti ir pademonstravo išvaizdos pokyčius. Internautai negalėjo patikėti, kaip jis pasikeitė nusiskutęs barzdą – stebėjosi, kaip toks mažas pokytis gali viską pakeisti.

0

Veido plaukai išties gali kardinaliai pakeisti žmogaus įvaizdį, o šio vyro atvejis tapo tikru to įrodymu, rašoma mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

20 metų barzdos istorija

„Po 20 metų auginimo mano barzda tapo labai ilga ir tanki“, – rašė jis po įrašu, kuriame buvo nuotraukos prieš ir po.

Pirmoje nuotraukoje jis sėdėjo automobilyje, dėvėjo kepurę ir akinius nuo saulės, o jo barzda siekė žemiau raktikaulių ir dengė viršutinę lūpą. Kaip teigė, jis neskuto barzdos net 20 metų.

Nusiskutus barzdą, vyro veidas atrodė visiškai kitaip – ne vienam jis pasirodė kone neatpažįstamai pasikeitęs.

„Sunku patikėti, kad tai tas pats žmogus“, – komentavo  „Reddit“ vartotojai. Dabar jis turėjo tik trumpą barzdelę ir įspūdingus ūsus, kurie iš karto patraukė dėmesį.

Internautus pokyčiai nustebino

Internautai negalėjo susilaikyti nuo komentarų. „Oho!!!!! Tu ką tik nusiskutęs atsikratei 20 metų!!!“, – juokaudamas rašė vienas.

„Gerai atrodai, bičiuli!“ – gyrė kitas.

Trečias komentatorius pasakė: „Norėjau pasakyti: ne, neskusk barzdos! Bet dabar, kai matau, ką slėpei po ja, manau tai buvo geras sprendimas“.

Kiti vartotojai domėjosi net veido plaukų spalva. „Ar tu nusidažei savo ūsus? Jie atrodo rudesni nei anksčiau“, – klausė vienas, į ką vyras atsakė: „Taip. Mano natūrali spalva palikus ūsus netiko.“

Ūsai sulaukė ypatingų pagyrimų

Komentaruose apie vyro išvaizdą buvo gausu komplimentų. „Tavo ūsai yra vieni geriausių, kuriuos mačiau per labai ilgą laiką, sveikinu!“ – rašė vienas vartotojas.

Kitas vartotojas komentavo: „Tikrai galėčiau pabandyti tokį stilių pats ir šiek tiek pavydžiu tavo naujos išvaizdos.“

Daugelis internautų gyrė ne tik jo naują veido plaukų stilių, bet ir tai, kaip barzda bei ūsai pabrėžė veido bruožus ir visiškai pakeitė vyro įvaizdį.

Ši istorija primena, kad net vienas sprendimas – nusiskusti ar pakeisti barzdos stilių – gali kardinaliai pakeisti žmogaus išvaizdą, o tokia radikali transformacija dažnai sukelia tikrą interneto ažiotažą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

