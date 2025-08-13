Gabrielius Landsbergis – sunkiai atpažįstamas: parodė išvaizdos pokyčius

Interviu metu G. Landsbergis aptarinėjo politines temas, tačiau daugelis atkreipė dėmesį ir į pasikeitusią jo išvaizdą. Dabar jis – sunkiai atpažįstamas.
Išvaizdos pokyčiai
Buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis davė interviu „Channel 4 News“. Nuotoliniame pokalbyje pasirodęs Gabrielius kalbėjo jaukiame kambaryje, apsuptame knygų bei paveikslų.
Tiesa, žiūrovų akys krypo ne tik į kambaryje esančius daiktus, bet ir patį Gabrielių. Čia jis pasirodė itin pasikeitęs: veidą dengė barzda, plaukai gerokai paaugę.
Visas pokalbis „YouTube“ kanale:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!