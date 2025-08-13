Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Gabrielius Landsbergis – sunkiai atpažįstamas: parodė išvaizdos pokyčius

2025-08-13 18:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-13 18:00

Buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis – itin pasikeitęs. Žinomas vyras dalyvavo nuotoliniame pokalbyje, kur pasirodė pasikeitęs.

Gabrielius Landsbergis (nuotr. BNS)

Buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis – itin pasikeitęs. Žinomas vyras dalyvavo nuotoliniame pokalbyje, kur pasirodė pasikeitęs.

9

Interviu metu G. Landsbergis aptarinėjo politines temas, tačiau daugelis atkreipė dėmesį ir į pasikeitusią jo išvaizdą. Dabar jis – sunkiai atpažįstamas.

Išvaizdos pokyčiai

Buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis davė interviu „Channel 4 News“. Nuotoliniame pokalbyje pasirodęs Gabrielius kalbėjo jaukiame kambaryje, apsuptame knygų bei paveikslų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, žiūrovų akys krypo ne tik į kambaryje esančius daiktus, bet ir patį Gabrielių. Čia jis pasirodė itin pasikeitęs: veidą dengė barzda, plaukai gerokai paaugę.

Visas pokalbis „YouTube kanale:

