Gabrielius Landsbergis įvardijo, kur klysta Vakarai: „Kai raketa skries Maskvos, Rusijos link, sakysiu – pagaliau“

Apie tai jis kalbėjo interviu ukrainiečių portalui „Kanal 24“.

Landsbergis: būsiu laimingas, kai ginklai, už kuriuos sumokėjo Europa ir pristatė amerikiečiai, bus panaudoti prieš Rusijos taikinius

Vis dėlto, anot jo, svarbu neprarasti vilties, kadangi yra galimybė, jog situacija gali pasikeisti.

„Būsiu laimingas, kai iš tikrųjų pamatysiu, kaip ginklai, už kuriuos sumokėjo Europa ir kuriuos pristatė amerikiečiai, bus panaudoti prieš Rusijos taikinius Rusijoje, Ukrainoje ar bet kur kitur. Kai raketa skries Maskvos, Rusijos link, sakysiu: „Gerai, pagaliau“. Prieš tai matėme daug pažadų ir labai mažą pažangą“, – komentuoja G. Landsbergis.

Anot jo, Vakarai kalbėdami apie Ukrainą padarė vieną esminę klaidą – toliau suvokė ją kaip izoliuotą šalį, „kuri arba stebuklingai laimės, arba Putinas tiesiog pasitenkins tuo, ką turi, ir sustos, sakydamas, kad už karą sumokėjo pakankamai“.

„Tačiau taip nėra, tai klaidinga strategija, nes Ukraina dabar gina visas kitas NATO šalis, kurios turi sieną arba yra arti Rusijos. Ukraina gina Lietuvą, Lenkiją ir kitas Baltijos šalis.

Visada sakiau, kad Lietuvos strateginis gylis yra tik 300 kilometrų. Tai beveik tiek pat teritorijos, kiek Ukraina laikinai prarado dėl Rusijos okupacijos, o tai reiškia, kad rusams būtų daug lengviau užimti visą Lietuvą. Taigi tai, kad rusai yra 900 kilometrų nuo Lietuvos, yra Ukrainos kariuomenės ir jos drąsos nuopelnas. Aš tai aiškinau savo draugams NATO, bet jie to dar nesuprato“, – sako G. Landsbergis.

Interviu metu be kitų klausimų, G. Landsbergio taip pat buvo paklausta apie tai, kokių realių veiksmų šiuo metu turėtų imtis Europa ir Amerika.

Anot G. Landsbergio, pirmiausia reikia aiškiai suvokti, kad Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas sustoti neketina. Tai turi būti įtvirtinta politikoje, pabrėžia buvęs ministras.

„Ką darysime, jei V. Putinas tęs savo agresiją? Koks mūsų planas? Vienintelis planas, kurį dabar turime, yra kuo labiau remti Ukrainą, kad išgyventų ne tik Ukraina, bet ir mes. Tai yra svarbiausia. Jei mums pavyks suvokti šią realybę, tolesni žingsniai bus gana aiškūs.

Turime nustoti girtis tuščiais dalykais, kurie gali įvykti arba neįvykti per 50 ar 100 dienų. Svarbu suteikti Ukrainai viską, ko jai reikia. Be to, daugumą šių dalykų galima pagaminti Ukrainos įmonėse. Ukraina turi gamyklų, įrenginių ir inžinierių. Dažniausiai trūksta tik pinigų. Mes jų turime“, – komentuoja G. Landsbergis.

(34 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų liepa

Anot jo, viena iš šalių, keliančių vilčių, yra Vokietija.

„Turiu daug vilčių, kad ji tikrai gali ką nors nuveikti. Jos gebėjimas investuoti, gaminti ir remti savo sąjungininkus yra milžiniškas. Galbūt ji yra neišsivysčiusi, neišnaudota, bet Vokietija yra labai galinga šalis.

Jei ji sugebės įveikti biurokratines ir politines kliūtis parlamente ir pademonstruos savo pramoninę galią, tai gali rimtai paveikti jėgų pusiausvyrą. Vokietija yra pajėgi tai padaryti. Tai skamba komiškai, bet aš laikau pirštus už didesnę sėkmę“, – pabrėžia jis.