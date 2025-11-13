Angelina Jolie su vaikais gyvena 112 metų senumo name: parodė, kaip atrodo

Cecil B. DeMille vardu pavadinta vila buvo pastatyta 1913 metais ir priklausė pačiam kino pramonės pradininkui – režisieriui, sukūrusiam tokius klasikos šedevrus kaip „The Ten Commandments“ ir „Cleopatra“. DeMille šiuose namuose gyveno daugiau nei keturis dešimtmečius, o per tą laiką vilą pavertė tikra Holivudo istorijos dalimi.
A. Jolie dvarą įsigijo iš rašytojo Richardo Grossmano šeimos, kuri šią nuosavybę turėjo kelis dešimtmečius. Pasak šaltinių, aktorę sužavėjo ne tik pastato istorinė vertė, bet ir galimybė rasti ramybės oazę miesto širdyje – vietą, kur prabanga dera su privatumą užtikrinančia aplinka.
Architektūros didybė ir išskirtinis interjeras
Maždaug 1 000 kvadratinių metrų ploto vila – klasikinės Beaux-Arts architektūros pavyzdys. Šeši miegamieji, dešimt vonios kambarių, puošnios medinės sijos, arkinės durys ir rankų darbo židiniai liudija apie praėjusio šimtmečio meistrystę.
Įspūdingas įėjimo holas su plačiais laiptais iškart atskleidžia namų didybę. A. Jolie, garsėjanti rafinuotu skoniu, kruopščiai pasirūpino interjeru – čia harmoningai susipina istorinis žavesys ir moderni prabanga. Klasikiniai baldai dera su šiuolaikiniais akcentais, o visa erdvė kuria šiltą, jaukią atmosferą.
Tarp įspūdingiausių kambarių – biblioteka su įmontuotomis knygų lentynomis ir židiniu, kur A. Jolie mėgsta leisti laiką su šeima. Virtuvė, nors ir išsaugojusi istorinį stilių, buvo modernizuota, kad atitiktų šiuolaikinio gyvenimo poreikius.
Išskirtinės erdvės po atviru dangumi
Cecil B. DeMille vila stovi ant 2,1 akro (beveik 0,85 ha) žemės sklypo, apsupto kruopščiai prižiūrimų sodų. Brandūs medžiai, žalios vejos ir spalvingos gėlynų kompozicijos kuria ramybės ir privatumo oazę.
Lauko erdvėse įrengtas didelis baseinas su jaukiu baseino nameliu, kelios terasos ir kiemeliai skirti poilsiui bei svečių priėmimui. Taip pat čia yra svečių namas, treniruoklių salė ir arbatos paviljonas – viskas, ko reikia tobulam poilsiui.
Iš vilos atsiveria kvapą gniaužiantys vaizdai į Griffith parką, Los Andželo panoramą ir aplinkinius kalnus.
A. Jolie šeimai šie namai – ne tik gyvenamoji vieta, bet tikra šventovė. Aktorė yra ne kartą minėjusi, kad trokšta sukurti savo vaikams saugią, kūrybišką ir įkvepiančią aplinką. Dvaro istorinis paveldas ir modernūs patogumai suteikia būtent tokią dermę.
Be to, šis pirkimas atspindi A. Jolie pagarbą kultūros paveldui – ji išsaugo ne tik Holivudo istorijos dalį, bet ir tęsia kino legendos Cecil B. DeMille dvasią.
