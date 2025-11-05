 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Angelina Jolie – vėl Ukrainoje: plinta už širdies griebiantis kadras su vaikais

2025-11-05 18:38 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-05 18:38

Oskaro laureatė ir UNICEF geros valios ambasadorė Angelina Jolie apsilankė Ukrainoje, Chersone, apie tai „Facebook“ paskyroje pranešė buvęs miesto tarybos narys Vitaly Bohdanov. Jis paskelbė nuotrauką, kurioje aktorė matoma dėvinti neperšaunamą liemenę su Ukrainos simboliais.

Angelina Jolie (nuotr. SCANPIX ir nuotr. Instagram)

Pasak vietos žiniasklaidos ir viešųjų grupių, žvaigždė lankėsi keliuose medicinos įstaigose – tarp jų gimdymo namuose ir vaikų ligoninėje.

5

Pasak vietos žiniasklaidos ir viešųjų grupių, žvaigždė lankėsi keliuose medicinos įstaigose – tarp jų gimdymo namuose ir vaikų ligoninėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat pranešta, kad šis vizitas buvo surengtas kaip labdaros pagalbos programos dalis.

Netrukus socialiniuose tinkluose išplito už širdies griebantis kadras su Ukrainos vaikais.

Ukrainoje lankosi ne pirmą kartą

Kaip rašo UNIAN, aktorė jau buvo apsilankiusi Ukrainoje nuo plataus masto karo pradžios, kurį sukėlė Rusija. 2022 m. balandį Angelina Jolie lankėsi Lvove humanitarinės misijos metu.

Neoficialiais duomenimis, pakeliui į Chersoną ji sustojo prekybos centre Mykolajivo srityje – esą dėl to, kad buvo sulaikytas vienas jos apsaugos darbuotojas.

Primename, kad Angelina Jolie yra UNICEF geros valios ambasadorė – tarptautinės organizacijos, siekiančios ginti vaikų teises ir interesus visame pasaulyje.

