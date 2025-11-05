Angelina Jolie – vėl Ukrainoje: plinta už širdies griebiantis kadras su vaikais

Pasak vietos žiniasklaidos ir viešųjų grupių, žvaigždė lankėsi keliuose medicinos įstaigose – tarp jų gimdymo namuose ir vaikų ligoninėje.
Taip pat pranešta, kad šis vizitas buvo surengtas kaip labdaros pagalbos programos dalis.
Netrukus socialiniuose tinkluose išplito už širdies griebantis kadras su Ukrainos vaikais.
Ukrainoje lankosi ne pirmą kartą
Kaip rašo UNIAN, aktorė jau buvo apsilankiusi Ukrainoje nuo plataus masto karo pradžios, kurį sukėlė Rusija. 2022 m. balandį Angelina Jolie lankėsi Lvove humanitarinės misijos metu.
Neoficialiais duomenimis, pakeliui į Chersoną ji sustojo prekybos centre Mykolajivo srityje – esą dėl to, kad buvo sulaikytas vienas jos apsaugos darbuotojas.
Primename, kad Angelina Jolie yra UNICEF geros valios ambasadorė – tarptautinės organizacijos, siekiančios ginti vaikų teises ir interesus visame pasaulyje.
