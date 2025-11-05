 
TV3 naujienos > Žmonės

Maksimo Galkino vaizdo įrašas papiktino gerbėjus: šoko su skandalinga atlikėja

2025-11-05 17:05
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-05 17:05

Internete pasirodė vaizdo įrašas, kuriame rusų komikas Maksimas Galkinas šoka ir dainuoja kartu su ukrainiete atlikėja Svetlana Loboda. Anksčiau ji buvo prieštaringai pasisakiusi apie Rusijos sukeltą karą Ukrainoje.

Maksimas Galkinas (nuotr. soc. tinklų)
11

Internete pasirodė vaizdo įrašas, kuriame rusų komikas Maksimas Galkinas šoka ir dainuoja kartu su ukrainiete atlikėja Svetlana Loboda. Anksčiau ji buvo prieštaringai pasisakiusi apie Rusijos sukeltą karą Ukrainoje.

1

Dainininkės „TikTok“ gerbėjų paskyroje buvo paskelbti vaizdo įrašai.

Maksimas Galkinas ir Ala Pugačiova
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Maksimas Galkinas ir Ala Pugačiova

Pasirodė kartu

Tikėtina, kad jie pasirodė kartu bendrame korporatyviniame renginyje arba šventėje, pranešė portalas Unian.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmajame vaizdo įraše Loboda atlieka dainą „SuperSTAR“, o Galkinas šoka šalia jos.

Antrajame vaizdo įraše komikas dainuoja Ljubomyro Jakymo ukrainietišką dainą „Smereka“, pakeisdamas žodžius: „Oi, Svetlana. Pasakyk man, Svetlana, kodėl taip nutolai, mano žavioji Svetlana.“

@loboda_celebrity Два лучших артиста вместе 🤩❤️ @LOBODA #loboda #лобода #максимгалкин #галкин ♬ оригинальный звук - Fan page LOBODA

Viename iš vaizdo įrašų nurodyta vieta – Dubajus. Vis dar nežinoma, kieno vakarėlyje pasirodė atlikėjai.

Netrukus socialiniuose tinkluose M. Galkinas sulaukė įvairių komentarų. Vieni gyrė jį dėl geros nuotaikos ir energijos, kiti – kritikavo dėl pasirodymo su prieštaringai vertinama atlikėja.

 

