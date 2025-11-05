Maksimo Galkino vaizdo įrašas papiktino gerbėjus: šoko su skandalinga atlikėja

Dainininkės „TikTok“ gerbėjų paskyroje buvo paskelbti vaizdo įrašai.
Pasirodė kartu
Tikėtina, kad jie pasirodė kartu bendrame korporatyviniame renginyje arba šventėje, pranešė portalas Unian.
Pirmajame vaizdo įraše Loboda atlieka dainą „SuperSTAR“, o Galkinas šoka šalia jos.
Antrajame vaizdo įraše komikas dainuoja Ljubomyro Jakymo ukrainietišką dainą „Smereka“, pakeisdamas žodžius: „Oi, Svetlana. Pasakyk man, Svetlana, kodėl taip nutolai, mano žavioji Svetlana.“
@loboda_celebrity Два лучших артиста вместе 🤩❤️ @LOBODA #loboda #лобода #максимгалкин #галкин ♬ оригинальный звук - Fan page LOBODA
Viename iš vaizdo įrašų nurodyta vieta – Dubajus. Vis dar nežinoma, kieno vakarėlyje pasirodė atlikėjai.
Netrukus socialiniuose tinkluose M. Galkinas sulaukė įvairių komentarų. Vieni gyrė jį dėl geros nuotaikos ir energijos, kiti – kritikavo dėl pasirodymo su prieštaringai vertinama atlikėja.
