Čekija suka kitu keliu: naujoji valdžia žada atšaukti karinę pagalbą Ukrainai

Pasak jo, naujoji vyriausybė laikysis Čekijos įsipareigojimų NATO ir gins tarptautinę teisę. „Tačiau ji teiks pirmenybę diplomatinėms pastangoms, kuriomis siekiama užbaigti karą Ukrainoje ir sumažinti konflikto Europoje riziką, nuo karinės pagalbos, finansuojamos iš nacionalinio biudžeto, pereidama prie humanitarinės pagalbos ir sutelkdama dėmesį į Čekijos saugumo poreikius“, – sakė F. Turekas.
Naujoji vyriausybė „daugiau dėmesio skirs suverenumui ir nesikišimui“
Jis patikino, kad Čekijos pozicija Rusijos atžvilgiu nesikeis, tačiau naujoji vyriausybė „daugiau dėmesio skirs suverenumui ir nesikišimui“. Anot F. Tureko, naujosios vyriausybės tikslas bus „išvengti eskalavimo, kuris gali kelti grėsmę Čekijos energetiniam saugumui ar ekonominiam stabilumui“.
„Politico“ pažymi, kad tokie F. Tureko žodžiai primena Vengrijos vyriausybės poziciją, o Budapeštas jau yra pareiškęs, kad Prahoje mato potencialią naują sąjungininkę, galinčią pakenkti Europos pastangoms teikti paramą Ukrainai.
