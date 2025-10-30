Tarp Brado Pitto ir Angelinos Jolie vėl gali kilti karas: štai kas dėl to kaltas

Kaip praneša Radar Online, aktoriaus prodiuserinė kompanija „Plan B“ ketina plėstis Jungtinėje Karalystėje, todėl 61 metų „Oskaro“ laureatas planuoja atidaryti naują biurą Londone ir dažniau lankytis Europoje. Tuo pat metu ir jo buvusi žmona svajoja persikelti į Didžiosios Britanijos sostinę.
„Angelina laukė, kol baigsis skyrybų ir globos bylos, o dvyniams Knoxui ir Vivienne sueis 18 metų. Dabar Bradas ir Endži atsiduria kelyje, kuris gali juos vėl suvesti akis į akį“, – teigia šaltinis.
Pasak artimųjų, Jolie vis dar nepasiruošusi net atsitiktiniam susitikimui su buvusiu vyru. „Paskutinis dalykas, kurio ji norėtų, – sutikti Bradą. Ji iki šiol jaučia daug skausmo ir, regis, negali nei pamiršti, nei atleisti. Angelina yra apsvarsčiusi daugelį kitų vietų Europoje, todėl galutinis jos pasirinkimas vis dar neaiškus“, – pasakojo šaltinis.
Aktorius pradėjo naują gyvenimo etapą
Tuo tarpu Bradas, panašu, pradėjo naują gyvenimo etapą. Jis gyvena kartu su savo mylimąja Ines de Ramon ir pora jau planuoja bendrą ateitį.
„Bradas įtraukia Ines į visus savo kelionių planus, o namuose jie mėgaujasi ramybe ir jaukumu. Jis laimingas ir iš tiesų įsimylėjęs“, – sako artimas aplinkos žmogus.
Bradas Pittas ir Angelina Jolie susipažino 2004 metais filmuodamiesi juostoje „Ponas ir ponia Smitai“.
Jų romanas greitai tapo viena labiausiai aptarinėjamų meilės istorijų Holivude. Pora oficialiai susituokė 2014-aisiais, tačiau jau po dvejų metų Jolie padavė skyrybų prašymą, nurodžiusi „neįveikiamus nesutarimus“. Kartu jie augina šešis vaikus – tris biologinius ir tris įvaikintus. Teisminiai ginčai dėl vaikų globos truko daugelį metų.
