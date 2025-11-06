Bradas Pittas padavė į teismą Angeliną Jolie – reikalauja milžiniškos sumos

Spalio 29 d. B. Pitt'o teisininkų komanda pateikė įrodymus – komunikaciją tarp jo ir A. Jolie komandų dėl jos 2021 m. parduoto buvusios poros bendrai valdyto Prancūzijos vyno daryklos akcijų paketo. Vienas iš įrodymų yra 2023 m. lapkričio mėnesį siųstas elektroninis laiškas, kuriame žvaigždės advokatai atsakė į B. Pitt'o ieškinį, tariamai susijusį su milijonine žala.
Padavė į teismą
„Bet kokio dokumentų pateikimo apsunkinimas yra paties pono B. Pitt'o sukurtas klausimas – jis paduoda A. Jolie į teismą, reikalaudamas 35 milijonų JAV dolerių žalos atlyginimo“, – tuo metu rašė A. Jolie advokatai. „Dėl to jam tenka patirti išlaidas, susijusias su dokumentų, kurie parodys (arba neparodys) šią žalą, pateikimu.“
2023 m. spalio mėnesio elektroniniame laiške iš A. Jolie komandos taip pat užsimenama, kad „Kartą Holivude“ žvaigždė „reikalauja nuolatinės žalos atlyginimo už tariamą žalą Miraval vykdomoms operacijoms“.
Jie taip pat nurodė „Pitt'o nuolatinius atsisakymus pateikti dokumentus, susijusius su priežastimis, kodėl jam prireikė ketverių metų neatskleidimo sutarties (NDA), apimančios jo asmeninį netinkamą elgesį“, teigdami, kad ši komunikacija yra esminė „mūsų bylos šerdis ir turi būti pateikta“.
Žodinis susitarimas
B. Pitt'o advokatai anksčiau tvirtino, kad praėjus mažiau nei šešiems mėnesiams po to, kai A. Jolie pardavė „Miraval“ akcijas, jos advokatas pasiūlė B. Pitt'ui dar platesnę, abipusę neįžeidimo sąlygą, susijusią su jų skyrybų procesu.
Pitt'as pirmą kartą padavė ieškinį 2022 m., teigdamas, kad jo buvusi žmona pardavė savo dalį Tenute del Mondo (vyno skyriui, priklausančiam Stoli Group), nepaisydama ankstesnio susitarimo, kad nė vienas to nedarys be kito asmens pritarimo. Jolie neigė egzistavus tokį susitarimą ir atsakė pateikdama priešieškinį, tvirtindama, kad aktorius jai „vykdo kerštingą karą“.
Jie taip pat tvirtino, kad Pitt'as atsisakė iš jos išpirkti verslą, nes ji nenorėjo pasirašyti neatskleidimo sutarties, „sukurtos priversti ją tylėti apie jo prievartą ir nuslėpimą“, turėdami omenyje 2016 m. privatų skrydį lėktuvu, kurio metu „F1“ žvaigždė tariamai buvo žodžiu ir fiziškai agresyvus savo šeimos atžvilgiu. (Pitt'ui nebuvo pateikti kaltinimai po tyrimų, o Jolie tuo metu atsisakė pateikti kaltinimus.)
Visai neseniai Jolie teigė besiremianti advokato ir kliento privilegija, atsisakydama pateikti ginčijamus dokumentus, o jos buvusio vyro pusė tvirtina, kad tai yra netinkamas informacijos, svarbios jos pardavimui, slėpimas. Spalio 27 d. Pitt'o advokatai dar kartą pakartojo prašymą pateikti 22 jos dokumentus.
Viešas posėdis
Kitas viešas bylos posėdis numatytas gruodžio 17 d.
Pranešime, pasidalintame su PEOPLE, Jolie advokatas Paulas Murphy sakė: „Pono Pitt'o atsakomasis trumpasis pareiškimas neatsako į mūsų argumentus ir toliau remiasi spėlionėmis bei prielaidomis – viskas tam, kad būtų pažeista jos privilegijuota komunikacija su advokatais.“
Jis tęsė: „Tai dar kartą patvirtina, kad šis ieškinys yra pono Pitt'o ilgus metus trukusių pastangų priekabiauti ir kontroliuoti Angeliną apraiška. Mes laukiame artėjančio posėdžio.“
Du „Oskaro“ laureatai, kurie turi šešis vaikus – Maddoxą (24 m.), Paxą (21 m.), Zaharą (20 m.), Shiloh (19 m.) ir dvynius Vivienne bei Knoxą (17 m.) – išsiskyrė 2016 m., po 12 metų kartu ir dvejų metų santuokos. Po užsitęsusio bylinėjimosi Pitt'as ir Jolie galutinai įformino skyrybas 2024 m. gruodį.
