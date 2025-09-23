Bradas Pittas pardavė savo prabangią 5 mln. vertės vilą: štai koks garsus žmogus nusipirko

Kaip praneša „TMZ“, 186 kvadratinių metrų namą A. Butleris įsigijo už 5,2 mln. dolerių (apie 4,9 mln. eurų) – beveik tiek pat, už kiek jį buvo pirkęs ir B. Pittas. Sandoris vadinamas itin sėkmingu.
Namą buvo apiplėšę
Įdomu tai, kad šią vasarą vila buvo apiplėšta, todėl, pasak šaltinių, B. Pittas nebenorėjo čia gyventi. Laimei, policija iškart sulaikė įsilaužėlius, tad naujajam savininkui grėsmės nėra.
Dvejus metus B. Pitto namais buvęs pastatas turi tris miegamuosius, dvi vonios kambarius, sauną, erdvų baseiną bei saulės baterijas.
Nuo šiol šiais patogumais mėgausis A. Butleris, žinomas iš filmų „Elvis“ bei „Once Upon a Time in Hollywood“.
2023 m. jis laimėjo BAFTA apdovanojimą ir buvo nominuotas „Oskarui“ už Elvio Presley vaidmenį biografiniame filme.
Ši vasara B. Pittui buvo nelengva – be namo pardavimo, aktorių ištiko dar viena netektis: mirė jo mama.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!