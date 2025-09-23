Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Bradas Pittas pardavė savo prabangią 5 mln. vertės vilą: štai koks garsus žmogus nusipirko

2025-09-23 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-23 16:25

Holivudo žvaigždės Brado Pitto Los Andželo rezidencija rado naują šeimininką. Prabangią vilą už daugiau nei 5,2 mln. dolerių (apie 4,9 mln. eurų) nusipirko jo kolega ir draugas – aktorius Austinas Butleris.

Brado Pitto parduotas namas (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas)
5

Holivudo žvaigždės Brado Pitto Los Andželo rezidencija rado naują šeimininką. Prabangią vilą už daugiau nei 5,2 mln. dolerių (apie 4,9 mln. eurų) nusipirko jo kolega ir draugas – aktorius Austinas Butleris.

REKLAMA
0

Kaip praneša „TMZ“, 186 kvadratinių metrų namą A. Butleris įsigijo už 5,2 mln. dolerių (apie 4,9 mln. eurų) – beveik tiek pat, už kiek jį buvo pirkęs ir B. Pittas. Sandoris vadinamas itin sėkmingu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Brado Pitto parduotas namas
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Brado Pitto parduotas namas

Namą buvo apiplėšę

Įdomu tai, kad šią vasarą vila buvo apiplėšta, todėl, pasak šaltinių, B. Pittas nebenorėjo čia gyventi. Laimei, policija iškart sulaikė įsilaužėlius, tad naujajam savininkui grėsmės nėra.

REKLAMA
REKLAMA

Dvejus metus B. Pitto namais buvęs pastatas turi tris miegamuosius, dvi vonios kambarius, sauną, erdvų baseiną bei saulės baterijas.

REKLAMA

Nuo šiol šiais patogumais mėgausis A. Butleris, žinomas iš filmų „Elvis“ bei „Once Upon a Time in Hollywood“.

2023 m. jis laimėjo BAFTA apdovanojimą ir buvo nominuotas „Oskarui“ už Elvio Presley vaidmenį biografiniame filme.

Ši vasara B. Pittui buvo nelengva – be namo pardavimo, aktorių ištiko dar viena netektis: mirė jo mama.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų