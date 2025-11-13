Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininke išrinkta Šukevičienė

Pirmininkės pareigos atsilaivino po to, kai anksčiau šiam komitetui vadovavusi Vaida Aleknavičienė buvo paskirta kultūros ministre. Politikė šiam komitetui pirmininkavo nuo 2024 m. lapkričio.
J. Šukevičienė dirba Seimo Užsienio reikalų ir Europos reikalų komitetuose. Be to, politikė yra Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos seniūno pavaduotoja.
