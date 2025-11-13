 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininke išrinkta Šukevičienė

2025-11-13 13:55 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 13:55

Neeiliniame Seimo Švietimo ir mokslo komiteto (ŠMK) posėdyje ketvirtadienį išrinkta naujoji komiteto pirmininkė. Bendru sutarimu į šias pareigas nuspręsta skirti socialdemokratę Jurgitą Šukevičienę. Jos pavaduotoju dirbs ir anksčiau šias pareigas ėjęs konservatorius Liutauras Kazlavickas. 

Jurgita Šukevičienė. ELTA / Andrius Ufartas

Neeiliniame Seimo Švietimo ir mokslo komiteto (ŠMK) posėdyje ketvirtadienį išrinkta naujoji komiteto pirmininkė. Bendru sutarimu į šias pareigas nuspręsta skirti socialdemokratę Jurgitą Šukevičienę. Jos pavaduotoju dirbs ir anksčiau šias pareigas ėjęs konservatorius Liutauras Kazlavickas. 

0

Pirmininkės pareigos atsilaivino po to, kai anksčiau šiam komitetui vadovavusi Vaida Aleknavičienė buvo paskirta kultūros ministre. Politikė šiam komitetui pirmininkavo nuo 2024 m. lapkričio. 

J. Šukevičienė dirba Seimo Užsienio reikalų ir Europos reikalų komitetuose. Be to, politikė yra Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos seniūno pavaduotoja. 

