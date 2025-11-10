Ukrainoje apsilankiusią Angeliną Jolie lydėjo grėsmė: „Tai buvo sunku pamatyti“

Moteris pirmą kartą prakalbo po vizito, skelbė unian.net.
Grėsmė nuolatinė
Aktorė paskelbė naują įrašą savo instagarme: „Šią savaitę lankiausi Mykolajive ir Chersone, Ukrainoje, kad susitikčiau su fronto linijoje gyvenančiomis šeimomis. Dronų grėsmė buvo nuolatinė ir didžiulė, buvo sunku ten būti. Danguje vis girdisi dūzgimas. Vietos gyventojai tai vadina „žmonių safari“, nes dronai nuolat naudojami žmonėms sekti i ir terorizuoti.
Buvo akimirka, kai turėjome sustoti ir laukti, kol dronas praskrido virš mūsų. Aš buvau apsirengusi apsaugine apranga. <..>
Čia gyvenančios šeimos su tuo susiduria kiekvieną dieną. Jie perkėlė mokyklas, klinikas ir darželius į rūsius ir pasiryžo tęsti gyvenimą, kad ir kas nutiktų. Tai buvo sunku pamatyti, bet tuo pačiu metu tai neįtikėtinai įkvepia. Daugelis žmonių pasakojo man apie psichologinę naštą, kurią sukelia nuolatinė grėsmė, ir apie gilesnį baimę būti pamirštam pasaulio.“
