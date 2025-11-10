 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Ukrainoje apsilankiusią Angeliną Jolie lydėjo grėsmė: „Tai buvo sunku pamatyti“

2025-11-10 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 07:30

Visai neseniai aktorė Angelina Jolie lankėsi Ukrainoje. Grįžusi namo, ji pasidalijo, kokiu tikslu viešėjo šalyje ir ką matė.

Angelina Jolie (nuotr. SCANPIX)
4

Visai neseniai aktorė Angelina Jolie lankėsi Ukrainoje. Grįžusi namo, ji pasidalijo, kokiu tikslu viešėjo šalyje ir ką matė.

REKLAMA
0

Moteris pirmą kartą prakalbo po vizito, skelbė unian.net.

Angelina Jolie
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Angelina Jolie

Grėsmė nuolatinė

Aktorė paskelbė naują įrašą savo instagarme: „Šią savaitę lankiausi Mykolajive ir Chersone, Ukrainoje, kad susitikčiau su fronto linijoje gyvenančiomis šeimomis. Dronų grėsmė buvo nuolatinė ir didžiulė, buvo sunku ten būti. Danguje vis girdisi dūzgimas. Vietos gyventojai tai vadina „žmonių safari“, nes dronai nuolat naudojami žmonėms sekti i ir terorizuoti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Buvo akimirka, kai turėjome sustoti ir laukti, kol dronas praskrido virš mūsų. Aš buvau apsirengusi apsaugine apranga. <..>

REKLAMA
REKLAMA

Čia gyvenančios šeimos su tuo susiduria kiekvieną dieną. Jie perkėlė mokyklas, klinikas ir darželius į rūsius ir pasiryžo tęsti gyvenimą, kad ir kas nutiktų. Tai buvo sunku pamatyti, bet tuo pačiu metu tai neįtikėtinai įkvepia. Daugelis žmonių pasakojo man apie psichologinę naštą, kurią sukelia nuolatinė grėsmė, ir apie gilesnį baimę būti pamirštam pasaulio.“

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų