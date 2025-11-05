 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Antrojo vaikelio besilaukianti Ilka Adams nustebino gerbėjus: kadrai – įspūdingoje vietoje

2025-11-05 09:26 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-05 09:26

Kultūristas Andrius Pauliukevičius ir jo sutuoktinė Ilka Adams neseniai pranešė, kad jų šeima laukia pagausėjimo – antrojo vaikelio. Po šios žinios Ilka Adams pasidalino įspūdingais kadrais iš nėštumo fotosesijos su savo gerbėjais.

Ilka Adams ir Andrius Pauliukevičius su dukra (nuotr. asm. archyvo)
8

Kultūristas Andrius Pauliukevičius ir jo sutuoktinė Ilka Adams neseniai pranešė, kad jų šeima laukia pagausėjimo – antrojo vaikelio. Po šios žinios Ilka Adams pasidalino įspūdingais kadrais iš nėštumo fotosesijos su savo gerbėjais.

1

Socialiniuose tinkluose I. Adams paviešino nuotraukas iš itin vaizdingos vietos Namibijoje, kuriomis leido pasidalinti ir su portalo tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ilka Adams ir Andrius Pauliukevičius
FOTOGALERIJA. Ilka Adams ir Andrius Pauliukevičius

Įspūdinga vieta

„Ši fotosesija vyko vietoje, vadinamoje „milžino žaidimų aikštele“ (angl. The Giant’s Playground)). Akmenys buvo sudėti vienas ant kito, tarsi čia žaistų milžinas.“, – prie nuotraukų rašė I. Adams.

Primename, kad apie tai, jog šeimą papildys ketvirtas narys, Ilka pranešė instagrame pasidalindama šeimyniška fotosesija, kurioje pozuoja su vyru ir dukrele. „Mūsų šeima auga“, – tuo metu šalia įrašo rašė moteris.

