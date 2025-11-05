Antrojo vaikelio besilaukianti Ilka Adams nustebino gerbėjus: kadrai – įspūdingoje vietoje

Socialiniuose tinkluose I. Adams paviešino nuotraukas iš itin vaizdingos vietos Namibijoje, kuriomis leido pasidalinti ir su portalo tv3.lt skaitytojais.
Įspūdinga vieta
„Ši fotosesija vyko vietoje, vadinamoje „milžino žaidimų aikštele“ (angl. The Giant’s Playground)). Akmenys buvo sudėti vienas ant kito, tarsi čia žaistų milžinas.“, – prie nuotraukų rašė I. Adams.
Primename, kad apie tai, jog šeimą papildys ketvirtas narys, Ilka pranešė instagrame pasidalindama šeimyniška fotosesija, kurioje pozuoja su vyru ir dukrele. „Mūsų šeima auga“, – tuo metu šalia įrašo rašė moteris.
