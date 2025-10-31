Iš tragišką avariją išgyvenusios lietuvės šeimos – jautrus žingsnis

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Klaipėdos vaikų ligoninėje, praėjus beveik trims savaitėms po skaudžios avarijos iš mergaitės artimųjų komanda sulaukė šiltų žodžių.
Po avarijos ligoninėje atsidūrusios Kamilės šeimos padėka medikams
Kamilės šeima neslepia – įvykus avarijai, pasaulis tarsi sustojo, tačiau atsakingų ir profesionalių medikų rankos, jų atsidavimas ir žmogiškumas daro stebuklus, kurių dėka šeima šiandien gali dėkoti už gyvybę.
„Norime pasidalinti savo nuoširdžia padėka visiems medikams, kurie buvo šalia po sunkios avarijos.
Tuo metu mūsų pasaulis sustojo… tačiau Jūsų dėka jis vėl pradėjo suktis.
Iš visos širdies dėkojame Reanimacijos skyriaus vadovui Linui Mikeliui ir visam kolektyvui – už profesionalumą, atsidavimą ir žmogiškumą, už kiekvieną rūpestingą akimirką.
Nuoširdi padėka chirurgijos skyriui ir gydytojai Rūtai Užkuraitei – už šiltą rūpestį ir nuoširdų bendravimą.
Taip pat didelis ačiū traumatologijos skyriaus vadovui Džeraldui Kaziui Sivickiui ir visam kolektyvui – už kantrybę, atidumą ir širdį. Gydytojas Džeraldas – ypatingai rūpestingas, supratingas ir atsidavęs žmogus.
Dėkojame Jums visiems už gyvybę, už šviesą, už viltį ir už gerumą, kuris lieka mūsų širdyse amžinai.
Su begaliniu dėkingumu – Kamilės šeima“, – rašoma Klaipėdos vaikų ligoninės pasidalintame įraše.
Per avariją Šilutės rajone žuvo 2 moterys
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Šilutės rajone spalio 11-osios pavakarę susidūrus trims lengviesiems automobiliams žuvo dvi moterys.
Kaip tąkart pranešė Policijos departamentas, avarija įvyko apie 15.55 val. Rudynų kaimo ribose, kelyje Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda.
Automobilis „Toyota Prius“, vairuojamas 1965 m. gimusios moters, išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su dviem automobiliais – „BMW 3 series“, kurį vairavo 1982 m. gimusi moteris, ir „VW Touareg“, vairuojamu 1968 m. gimusio vyro.
Per eismo įvykį žuvo automobilių „Toyota prius“ ir „BMW 3 series“ vairuotojos bei sužaloti kartu automobiliuose važiavę 8 nepilnamečiai, kurie buvo pristatyti į gydymo įstaigas.
Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, 7 sužeisti vaikai buvo gydomi Klaipėdos vaikų ligoninėje, 1 – Kauno klinikų Vaikų ligoninėje.
„Buvo atvežti 7 vaikai, visi paaugliai. Vieni jaunesnio amžiaus, kiti truputį vyresnio mažiaus paaugliai“, – spalio 13-ąją Klaipėdos vaikų ligoninės vaikų intensyviosios terapijos gydytojas Linas Mikelis.
Kaip teigė L. Mikelis, jaunesni, 8–9 metų vaikai patyrė sunkesnius sužalojimus, kurie atsirado dėl saugos diržų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo Kodekso 281 str. 5 d. – kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
