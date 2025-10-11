Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Skaudi avarija prie Šilutės: žuvo dvi moterys, tarp nukentėjusių – 7 vaikai

2025-10-11 16:19 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-10-11 16:19

Šilutės rajone šeštadienį susidūrė du automobiliai, pranešė Bendrasis pagalbos centras (BPC).

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Šilutės rajone šeštadienį susidūrė du automobiliai, pranešė Bendrasis pagalbos centras (BPC).

24

Kaip vėliau informavo policija, avarijos metu žuvo abiejų automobilių vairuotojai bei sužeisti aštuoni keleiviai.

Kaip praneša portalas „15min“, septyni iš sužeistųjų – vaikai.

Pasak pareigūnų, nelaimė įvyko 15.55 val. Rudynų kaimo ribose, kelyje Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per avariją susidūrė automobilis „BMW 3ER REIHE“ ir automobilis „Toyota Prius“.

„Toyota“ važiavo keturi vaikai ir moteris, „BMW“ – trys vaikai, moteris ir vyras.

Pirminiais duomenimis, „Toyota" išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą, priešais važiavęs automobilis spėjo išvengti susidūrimo ir nusuko į šoną, tačiau už jo važiavęs „BMW“ automobilio rėžėsi į „Toyota“ automobilį.

Teisėsauga nustatinėja įvykio aplinkybes.

Teisėsauga nustatinėja įvykio aplinkybes.

net
net
2025-10-11 17:46
neskaites spejau bus ir bmw. kaip pirštu šiknon
Atsakyti
ane
ane
2025-10-11 17:52
diedai tai tekini bega.
Atsakyti
Žinovas...
Žinovas...
2025-10-11 18:20
3 klasė BMW yra žema klasė nesaugi ir Toyota prius tas pats . GL ar X5 būtų gyvi visi sveiki spėju . Taupė kurui ir ką sutaupė dabar !?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (24)
