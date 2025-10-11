Skaudi avarija prie Šilutės: žuvo dvi moterys, tarp nukentėjusių – 7 vaikai

Kaip vėliau informavo policija, avarijos metu žuvo abiejų automobilių vairuotojai bei sužeisti aštuoni keleiviai.
Kaip praneša portalas „15min“, septyni iš sužeistųjų – vaikai.
Pasak pareigūnų, nelaimė įvyko 15.55 val. Rudynų kaimo ribose, kelyje Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda.
Per avariją susidūrė automobilis „BMW 3ER REIHE“ ir automobilis „Toyota Prius“.
„Toyota“ važiavo keturi vaikai ir moteris, „BMW“ – trys vaikai, moteris ir vyras.
Pirminiais duomenimis, „Toyota" išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą, priešais važiavęs automobilis spėjo išvengti susidūrimo ir nusuko į šoną, tačiau už jo važiavęs „BMW“ automobilio rėžėsi į „Toyota“ automobilį.
Teisėsauga nustatinėja įvykio aplinkybes.
