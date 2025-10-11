Siaubinga nelaimė: lengvasis lėktuvas užsidegė vos pakilęs – yra žuvusių

Gelbėjimo tarnybos skubiai atvyko į Shellharbour oro uostą Naujojo Pietų Velso (NSW) Illawarra regione, po to, kai lėktuvas netrukus po pakilimo smigo į žemę ir sudužo ant tako šeštadienio rytą apie 10 val., praneša „Daily Mail“.
Vieno variklio „Piper Saratoga“ lėktuvas užsidegė smūgio metu, ir visi trys žmonės lėktuve žuvo, įskaitant vietos statybininką Andrew Connors ir jo žmoną Julieanne.
Pora jau daugiau nei tris dešimtmečius vadovavo statybos įmonei, o draugai juos apibūdino kaip „nuostabią šeimą“.
Pora kartu su šeimos draugu vyko į kasmetines „Bathurst 1000“ automobilių lenktynes centrinėje vakarų NSW dalyje.
Nuotraukose iš įvykio vietos matyti, kad lėktuvo nuolaužos buvo išmėtytos visame tako plote.
Gelbėtojus pasitiko „siaubingas“ vaizdas
Lake Illawarra vyriausiasis inspektorius Aaronas Wunderlichas sakė, kad gelbėtojus pasitiko „siaubingas“ vaizdas.
Andrew Connors ir jo žmona Julieanne buvo trys žmonės, žuvę gaisro apimtame lėktuvo avarijos įvykio sekundėmis po pakilimo.
„Lėktuvas pakilo nuo tako ir pasiekė maždaug 30 metrų aukštį. Tuo metu liudininkai pasakojo, kad lėktuvas nusviro, kairysis sparnas palietė taką“, – sakė inspektorius Wunderlich.
„Deja, lėktuvas užsidegė. Įvykio vieta bus saugoma tam tikrą laiką.“
Tarp gelbėtojų buvo Naujojo Pietų Velso kaimo ugniagesių tarnybos nariai, kurie tuo metu buvo take treniruočių metu ir tapo avarijos liudininkais.
NSW policija ir Australijos transporto saugumo tarnyba (ATSB) pradėjo atskirus tyrimus.
Shellharbour oro uostas tuo metu rengė specialų renginį, demonstruodamas lėktuvus iš Istorinės lėktuvų restauracijos draugijos (HARS), kuri turi muziejų Albion Park mieste.
Avarija nėra susijusi su netoliese vykusiu renginiu.
