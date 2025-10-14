Gimtadienio šventė pavirto į pragarą – aiškėja daugiau detalių apie Šilutės rajone 60-metės sukeltą avariją

Avarijos metu 8 vaikai buvo sužaloti ir išvežti į kelias skirtingas ligonines. Policijos pareigūnai dar pirmadienį nurodė, kad 4 vaikų būklė – labai sunki.
Antradienį Tauragės apskrities policijos komisariato atstovė Lina Banienė nurodė, kad šiandien iš medikų papildomų duomenų apie vaikų būklę negavo.
„Neturime informacijos, ar vaikai vis dar gydomi gydymo įstaigoje, ar išleisti gydytis į namus ambulatoriškai“, – nurodo L. Banienė.
Vis dėlto policijos atstovė nurodo, kad medikai informavo, jog nei vienam iš 8 vaikų negresia pavojus gyvybei.
Sesuo papasakojo apie vaikų būklę
Avarijos metu žuvusios 4 vaikų mamos sesuo naujienų portalui tv3.lt pirmadienį pasakojo detaliau, kaip jaučiasi vaikai.
„Ačiū dievui, kad vaikučiai išgyveno, gal mergaites šiandien jau išleis, sūnus Kauno klinikose, jam padarė operaciją, į šlaunį įdėjo metalą ir riešas lūžęs. Bet jau geriau“, – pasakoja ji.
Sesuo taip pat užsiminė ir apie tai, kad bandys vaikučius pasiimti savo globai. Ji meldžia, kad tik jai pavyktų.
„Dabar noriu vieno, kad niekas nesutrukdytų man juos pasiimti globoti, nes jie mano šeima, mano kraujas, nes mano sesės vaikai“, – nurodo ji.
Naujos detalės apie „Toyota“ automobilyje vykusiuosius
Kitame automobilyje, kuris dėl nenustatytų priežasčių išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su 43-ejų moters iš Šilutės rajono BMW, vyko 60-metė Šilutės gyventoja su 4 vaikais.
„Toyotos“ kompanija vyko iš gimtadienio Švėkšnoje.
Policijos atstovė nurodo, kad iš 4 automobilyje vykusių nepilnamečių – vienas yra žuvusios 60-metės vairuotojos anūkas.
Apie likusių 3 vaikų ryšius duomenų kol kas neteikiama.
60-metės moters kaimynė naujienų portalui tv3.lt papasakojo, kad kiti vaikai, vykę jos automobilyje, kartu vyko iš šventės.
„Vaikai jos mašinoje buvo iš gimtadienio, kurį šventė Klaipėdoje. Greičiausiai tie vaikai bus irgi netoliese gyvenantys arba draugai“, – pasakoja kaimynė.
Daugiau apie žuvusios 43-ejų šilutiškės likimą ir vyrą: „Sunkus jos gyvenimas“
Avarijos Šilutės rajone metu žuvusi 4 vaikų mama labiau už viską gyvenime mylėjo savo vaikus. Artimieji pasakoja, kad ji buvo šiltas, nuoširdus, nuolankus ir šviesus žmogus, tačiau jos gyvenimas lengvas nebuvo – teko išgyventi daug likimo smūgių.
Apie žuvusią moterį interneto platybėse gausu pačių gražiausių žodžių, o ją pažinoję sunkiai suvokia realybę ir dalijasi prisiminimais apie ją.
Velionė pragyvenimui užsidirbdavo dirbdama grožio sferoje – merginoms darė blakstienų priauginimą. Kaip pasakoja viena iš jos klienčių, gyvenimas jai nebuvo itin gailestingas.
„Ji buvo nuoširdi, miela ir nuostabi moteris, niekada negalvos apie kažką nieko blogo, niekada nelaikys pykčio savyje, visada padės, prisiderins prie kitų ir pan.
Buvo sunkus jos gyvenimas, kai dar tvarkiausi pas ją blakstienas, pasakojo apie savo gyvenimą, kad vyras buvo smurtaujantis, nepalaikydavo jos, grįždavo naktimis, nieko nepadėdavo jai, viską ji pati. Ji nuomojosi butą, kad galėtų blakstienas tvarkyti. Buvo atsargi, o vaikai jai buvo viskas“, – pasakojo velionę, 4 vaikų motiną, pažinojusi šilutiškė.
Be to, metų pradžioje avarijoje žuvusi moteris palaidojo ir savo vieną artimiausių žmonių – brolį.
Sesuo atvėrė širdį: papasakojo apie judviejų ryšį
Su naujienų portalu tv3.lt velionės sesuo sutiko pasidalinti detalėmis, kaip šiuo metu jaučiasi ji, kokios būklės yra vaikai bei atsivėrė apie judviejų su seserimi ryšį – jis buvo ypatingas.
„Kaip gali jaustis, kai netenki savo brangiausio žmogaus gyvenime? Tai tarsi košmaras, iš kurio negaliu pabusti, o atsimerkus, jis toliau tęsiasi.
Ji man buvo viskas, mūsų sesių ryšys buvo labai stiprus, mes visur kartu, viską tardavomės, viską išgyvendavome, ir džiaugsmą, ir nesėkmes“, – širdį atvėrė sesuo.
Po avarijos daug žmonių, kurie gražiai atsiliepė apie žuvusią daugiavaikę mamą.
Kraupios avarijos aplinkybės
Kaktomuša susidūrus dviem lengviesiems automobiliams jų vairuotojos žuvo iš karto, sužeisti net aštuoni automobiliuose važiavę mažamečiai bei nepilnamečiai.
Kol medikai darbavosi, vaikus apsikabinę sėdėjo, girdė vandeniu ir laikė už rankų pro šalį važiavusių automobilių vairuotojai.
Štai kas liko iš Šilutės rajone į avariją patekusių automobilių. Šalikelėje medikai ant neštuvų krauna sužeistuosius, ugniagesiai pjausto automobilius traukdami iš jų žmones. Dirba keli ugniagesių ekipažai, gausus būrys policijos, septynios medikų brigados.
Išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą
BMW ir „Toyota Prius“ susidūrė kaktomuša. Avarija įvyko kai dėl neaiškių priežasčių „Toyotos“ vairuotoja, 60-metė Šilutės gyventoja išvažiavo priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su 43-ejų moters iš Šilutės rajono BMW.
„Buvo nustatyta, kad yra prispaustos abiejų automobilių vairuotojos. Ir automobilyje BMW taip pat buvo prispausti du keleiviai. Pajėgos išlaisvino vairuotojus ir BMW automobili keleivius.
Vis tik abi vairavusios moterys žuvo iš karto. Paaiškėjo, kad abiejų mašinų keleiviai – nepilnamečiai bei mažamečiai. Tiek viename automobilyje, tiek kitame buvo po keturis paauglius bei vaikus.
Pro šalį važiavusių mašinų vairuotojai šalikelėje sėdi apsikabinę ištrauktus mažuosius. Glosto galvas bei duoda atsigerti vandens. Viena moteris laiko ant žemės gulinčios mergytės rankas. Šešis nepilnamečius medikai išveža į Klaipėdos vaikų ligoninę, du – į Kauno.
„Toyotos“ kompanija vyko iš gimtadienio Švėkšnoje, BMW keliavo į šio miestelio moliūgų šventę. Tikslias nelaimės priežastis aiškinasi policija. Avarijos su tiek sužeistų nepilnamečių pajūryje nebuvo jau daugybę metų.
Plinta pagalbos prašymas
Netrukus po tragiško įvykio pradėjo plisti pagalbos prašymas.
Socialiniame tinkle prašoma finansiškai prisidėti.
„Tragiškoje avarijoje žuvo mama ir draugė – šviesus, nuoširdus žmogus, viena auginusi keturis vaikus. Ji visada spinduliavo gerumu, rūpinosi kitais, mylėjo savo vaikus labiau už viską. Dabar mažieji liko be mamos – be jos šypsenos, švelnumo ir širdies.
Kviečiame prisidėti prie pagalbos vaikams šiuo sunkiu metu. Kiekvienas euras – tai šviesos spindulys jų ateičiai, vilties ženklas, kad jie nėra vieni.
Norintys prisidėti paramą prašau pravesti Egidijos sesei: Jurgita Tarozienė
LT887300010029921808
Paskirtyje būtina nurodyti: PARAMA EGIDIJOS VAIKAMS“, – rašoma socialiniame tinkle.
