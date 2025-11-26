Paviešintas skandalingas pokalbis: Trumpo pasiuntinys mokė Putino padėjėją, kaip kalbėtis su Trumpu

Anot leidinio, pokalbis vyko spalio 14 d. ir truko šiek tiek daugiau nei 5 minutes.
Pateikiame neredaguotą pokalbio transkriptą iš „Bloomberg“:
[skamba telefonas]
Steve‘as Witkoffas: Sveikas, Jurijau.
Jurijus Ušakovas: Sveikas, Stevai, kaip sekasi?
SW: Gerai, Jurijau. O kaip tu?
JU: Gerai. Sveikinu, drauge.
SW: Ačiū.
JU: Puikiai padirbėjai. Tiesiog puikiai. Labai ačiū. Ačiū, ačiū.
SW: Ačiū, Jurijau, ir ačiū už tavo paramą. Žinau, kad tavo šalis tai parėmė, ir aš tau dėkoju.
JU: Taip, taip, taip. Taip. Žinai, būtent dėl to mes sustabdėme pirmojo Rusijos ir Arabų šalių aukščiausiojo lygio susitikimo organizavimą.
SW: Taip.
JU: Taip, nes manome, kad tu ten regione darai tikrą darbą.
SW: Na, klausyk. Aš tau kai ką pasakysiu. Manau, manau, jei pavyks išspręsti Rusijos ir Ukrainos problemą, visi šoks iš džiaugsmo.
JU: Taip, taip, taip. Taip, jums reikia išspręsti tik vieną problemą. [juokiasi]
SW: Ką?
SW: Žinau! Kaip mes tai išspręsime?
JU: Mano drauge, aš tik noriu jūsų patarimo. Ar manote, kad būtų naudinga, jei mūsų vadovai pasikalbėtų telefonu?
SW: Taip, manau.
JU: Manai. O kada, tavo nuomone, tai būtų įmanoma?
SW: Manau, kad vos tik pasiūlysi, mano žmogus bus pasiruošęs tai padaryti.
JU: Gerai, gerai.
SW: Jurijau, Jurijau, štai ką aš daryčiau. Mano rekomendacija.
JU: Taip, prašau.
SW: Aš paskambinčiau ir pakartotinai pasakyčiau, kad tu sveikini prezidentą su šiuo pasiekimu, kad tu jį rėmei, rėmei, kad tu gerbi jį kaip taikos žmogų ir kad tu tiesiog, tu tikrai džiaugiesi, kad tai įvyko. Taigi aš pasakyčiau tai. Manau, kad tai bus tikrai geras skambutis.
Nes – leiskite man papasakoti, ką aš pasakiau prezidentui. Aš pasakiau prezidentui, kad jūs – kad Rusijos Federacija visada norėjo taikos susitarimo. Tai mano įsitikinimas. Aš pasakiau prezidentui, kad tikiu tuo. Ir manau, kad klausimas yra – problema yra ta, kad turime dvi valstybes, kurioms sunku pasiekti kompromisą, o kai tai padarysime, turėsime taikos susitarimą.
Aš net galvoju, kad galbūt galėtume parengti 20 punktų taikos pasiūlymą, kaip padarėme Gazos ruože. Mes parengėme 20 punktų Trumpo planą, kuris buvo 20 taikos punktų, ir galvoju, kad galbūt galėtume padaryti tą patį su jumis. Mano nuomonė yra tokia...
JU: Gerai, gerai, mano drauge. Manau, kad būtent šį klausimą mūsų lyderiai galėtų aptarti. Ei, Stevai, sutinku su tavimi, kad jis pasveikins, pasakys, kad ponas Trumpas yra tikras taikos žmogus ir pan. Jis taip pasakys.
SW: Bet štai kas, mano manymu, būtų nuostabu.
JU: Gerai, gerai.
SW: O jei, o jei... išklausyk mane...
JU: Aš tai aptarsiu su savo bosu ir tada grįšiu pas tave. Gerai?
SW: Taip, nes išklausyk, ką sakau. Aš tik noriu, kad tu pasakytum, galbūt tiesiog pasakytum tai prezidentui Putinui, nes žinai, kad aš labai gerbiu prezidentą Putiną.
JU: Taip, taip.
SW: Galbūt jis pasakytų prezidentui Trumpui: žinote, Steve ir Yuri aptarė labai panašų 20 punktų taikos planą, ir tai galėtų būti kažkas, kas, mūsų nuomone, galėtų šiek tiek pakeisti padėtį, mes esame atviri tokiems dalykams – ištirti, ko reikės, kad būtų pasiektas taikos susitarimas. Dabar, manau, kad žinau, ko reikės, kad būtų pasiektas taikos susitarimas: Doneckas ir galbūt kažkur žemės mainai. Bet sakau, kad vietoj to, kad kalbėtume taip, kalbėkime labiau viltingai, nes manau, kad čia pasieksime susitarimą. Ir manau, Jurijau, prezidentas man suteiks daug erdvės ir laisvės, kad pasiektume susitarimą.
JU: Suprantu...
SW: ...taigi, jei galime sukurti tokią galimybę, kad po to aš pasikalbėjau su Jurijumi ir mes turėjome pokalbį, manau, kad tai galėtų nuvesti prie didelių dalykų.
JU: Gerai, skamba gerai. Skamba gerai.
SW: Ir dar vienas dalykas: Zelenskis penktadienį atvyksta į Baltuosius rūmus.
JU: Žinau. [juokiasi]
SW: Aš eisiu į tą susitikimą, nes jie nori, kad aš ten būčiau, bet manau, kad jei įmanoma, mes turėtume paskambinti tavo bosui prieš tą penktadienio susitikimą.
JU: Prieš, prieš – taip?
SW: Teisingai.
JU: Gerai, gerai. Supratau tavo patarimą. Aš tai aptarsiu su savo bosu ir tada tau pranešiu, gerai?
SW: Gerai, Jurijau, greitai pasikalbėsime.
JU: Puiku, puiku. Labai ačiū. Ačiū.
SW: Iki, iki.
JU: Iki.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!