 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas pradeda „Musulmonų brolijos“ skyrių įtraukimą į teroristinių organizacijų sąrašą

2025-11-25 17:18 / šaltinis: BNS
2025-11-25 17:18

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pasirašė vykdomąjį įsakymą, kuriuo pradedamas procesas tam tikrus islamistų politinės grupuotės „Musulmonų brolija“ skyrius įtraukti į užsienio teroristinių organizacijų sąrašą.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pasirašė vykdomąjį įsakymą, kuriuo pradedamas procesas tam tikrus islamistų politinės grupuotės „Musulmonų brolija“ skyrius įtraukti į užsienio teroristinių organizacijų sąrašą.

REKLAMA
1

Pirmadienį pasirašytame įsake minimi skyriai Libane, Egipte ir Jordanijoje. 

Įsakyme teigiama, kad šie „Musulmonų brolijos“ skyriai vykdo ar remia smurto ir destabilizacijos kampanijas, kenkiančias jų pačių regionams, JAV piliečiams ir Vašingtono interesams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Musulmonų brolija“ yra islamistinė organizacija, įkurta Egipte 1928 metais ir vėliau išplitusi į kitas arabų valstybes.

REKLAMA
REKLAMA

Jos įkūrėjas, Egipto mokytojas Hassanas al Banna, tikėjo, kad islamo principų atgaivinimas visuomenėje galėtų padėti musulmonų pasauliui įveikti Vakarų vykdytą kolonializmą.

REKLAMA

JAV vykdomas tam tikrų užsienio grupuočių priskyrimas teroristinėms organizacijoms leidžia Vašingtonui imtis baudžiamųjų priemonių, pavyzdžiui, įšaldyti tokių grupių turtą Jungtinėse Valstijose ir uždrausti jos nariams atvykti į šalį.

Toliau su šios grupuotės skyrių uždraudimu susijusius veiksmus turi atlikti JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) ir iždo sekretorius Scottas Bessentas.

REKLAMA
REKLAMA

„Musulmonų brolija“ tam tikrose valstybėse, pavyzdžiui, Egipte ir Saudo Arabijoje, jau yra už įstatymo ribų. Balandį ją taip pat uždraudė Jordanija.

Amanas yra apkaltinęs „Musulmonų broliją“ ginklų gamyba ir kaupimu, planavimu destabilizuoti padėtį šalyje.

Egiptas 2013 metais uždraudė „Musulmonų broliją“ ir paskelbė ją teroristine organizacija, kai per karinį perversmą, kuriam vadovavo dabartinis Egipto lyderis, buvo nušalintas tuometis prezidentas, „Brolijos“ lyderis Mohamedas Morsi.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Prezidentas Abdel Fattahas al Sisi nuo tada aktyviai persekiojo „Broliją“, įkalindamas tūkstančius žmonių, įskaitant aukščiausią jos lyderį.

M. Mursi mirė būdamas sulaikytas 2019 metų birželį, susirgęs per teismo posėdį.

Vadovaudamas Egiptui A. F. al Sisi sudarė svarbų aljansą su Vašingtonu.

Anksčiau šiais metais Prancūzijos prezidentas  Emmanuelis Macronas įsakė savo vyriausybei parengti pasiūlymus, kaip kovoti su „Musulmonų brolijos“ įtaka ir jos politinių pažiūrų plitimu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų