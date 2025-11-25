 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

CNN: JAV ir Ukraina dar nepasiekė susitarimo dėl 3 „taikos plano“ punktų

2025-11-25 21:02 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-25 21:02

JAV ir Ukraina, nors ir priartėjo prie susitarimo dėl daugumos siūlomo taikos plano punktų, vis dar stringa ties trimis itin jautriais klausimais – nuo teritorinių nuolaidų Rusijai iki galimų apribojimų Ukrainos kariuomenei ir NATO ateities siekių.

Paaiškėjo, kokią simbolinę dovaną iš Trumpo gavo Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
13

JAV ir Ukraina, nors ir priartėjo prie susitarimo dėl daugumos siūlomo taikos plano punktų, vis dar stringa ties trimis itin jautriais klausimais – nuo teritorinių nuolaidų Rusijai iki galimų apribojimų Ukrainos kariuomenei ir NATO ateities siekių.

3

Apie tai praneša CNN, remdamasi Ukrainos šaltiniu, susipažinusiu su derybų eiga.

CNN šaltinio teigimu, tarp Kyjivo ir Vašingtono pavyko suderinti daugumą klausimų, tačiau bent trijose svarbiose srityse vis dar nėra susitarimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmoji sritis susijusi su JAV pasiūlymu perduoti Rusijai dalį Ukrainos teritorijų, kurių ši nėra okupavusi. Šaltinis teigia, kad sprendimas šiuo klausimu dar nepriimtas.

„Būtų labai neteisinga sakyti, kad turime Ukrainai priimtiną variantą“, – pridūrė jis.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Šaltinis taip pat nurodė, kad nesutarimai kyla dėl pasiūlymo apriboti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dydį iki 600 tūkstančių karių: derybų metu buvo pateiktas naujas skaičius, tačiau Kyjivas prieš sutikdamas siekia papildomų korekcijų.

Be to, CNN šaltinis pabrėžė, kad nepriimtinas reikalavimas Ukrainai atsisakyti siekio tapti NATO nare. Toks reikalavimas, anot jo, sukurtų „blogą precedentą“, faktiškai suteikiantį Rusijai veto teisę Aljanse.

Parengtas 19 punktų planas

JAV ir Ukraina derybose Ženevoje parengė naują 19 punktų taikos plano projektą, tačiau politiškai jautriausi klausimai palikti abiejų šalių prezidentų svarstymui.

Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt teigė, kad JAV pasiekė „žymią pažangą“ rengiant taikos susitarimą, tačiau liko keli „skausmingi, bet įveikiami“ klausimai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

