Rumunijos rytuose ant ūkio nukrito dronas

Pasak Rumunijos žiniasklaidos, name gyveno moteris ir jos vaikas, tačiau dronui nukritus niekas nebuvo sužeistas. Ministras I. Mosteanu nepasakė, iš kur atskrido dronas, jo nuolaužas tyrė kariškiai, policija ir žvalgybos pareigūnai.
The Russian drone that flew over Romania while being tracked by four aircraft without being shot down crashed in a local resident's yard. It had no explosive payload, so it was intentionally launched as a provocation.
Don't ask me why they didn't shoot it down.. pic.twitter.com/El47Mhn4fu— PaulC (@PaulConRO) November 25, 2025
Puiești kaimų kompleksas yra maždaug už 60 kilometrų nuo Moldovos sienos – gerokai toliau šalies gilumoje nei iki šiol per karą Ukrainoje buvo įskriejęs koks nors dronas.
Manoma, kad dronas praskrido virš Moldovos. Jos Gynybos ministerija pranešė, kad į šalies oro erdvę įsiskverbė šeši dronai, vienas iš jų nuskrido tolyn į Rumuniją. Pasak Ukrainos oro pajėgų, dronai buvo paleisti iš Rusijos okupuoto Krymo pusiasalio.
Prieš kelias valandas iki dronui nukrentant Rumunijos kariuomenė du kartus savo radiolokatoriuje pastebėjo dronus palei sieną su Ukraina. Stebėti dronų į orą buvo pakelti naikintuvai, įskaitant du Vokietijos oro pajėgų lėktuvus.
I. Mosteanu teigė, kad nukritęs dronas tikriausiai buvo vienas iš pastebėtųjų. „Būčiau norėjęs, kad jie būtų numušti“, – sakė jis.
Rumunijos kariuomenei neseniai buvo suteiktas leidimas taikos metu numušti skrendančius objektus, kurie pažeidžia Rumunijos oro erdvę, tuo tikslu buvo pakeistas įstatymas. Dabar lakūnai gali priimti sprendimą ir negavę vyresniųjų karininkų leidimo.
Rumunijos gynybos ministerijos duomenimis, nuo karo Ukrainoje pradžios Rumunijoje nukrito 40-ies dronų fragmentai.
