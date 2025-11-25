 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Rumunijos rytuose ant ūkio nukrito dronas

2025-11-25 18:39 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 18:39

Neginkluotas dronas nukrito į ūkininko sodą rytinėje Rumunijos Puiești savivaldybėje, antradienį pranešė Rumunijos gynybos ministras Ionutas Mosteanu. 

Rumunijos rytuose ant ūkio nukrito dronas (nuotr. Twitter)

Neginkluotas dronas nukrito į ūkininko sodą rytinėje Rumunijos Puiești savivaldybėje, antradienį pranešė Rumunijos gynybos ministras Ionutas Mosteanu. 

REKLAMA
0

Pasak Rumunijos žiniasklaidos, name gyveno moteris ir jos vaikas, tačiau dronui nukritus niekas nebuvo sužeistas. Ministras I. Mosteanu nepasakė, iš kur atskrido dronas, jo nuolaužas tyrė kariškiai, policija ir žvalgybos pareigūnai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Puiești kaimų kompleksas yra maždaug už 60 kilometrų nuo Moldovos sienos – gerokai toliau šalies gilumoje nei iki šiol per karą Ukrainoje buvo įskriejęs koks nors dronas. 

REKLAMA

Manoma, kad dronas praskrido virš Moldovos. Jos Gynybos ministerija pranešė, kad į šalies oro erdvę įsiskverbė šeši dronai, vienas iš jų nuskrido tolyn į Rumuniją. Pasak Ukrainos oro pajėgų, dronai buvo paleisti iš Rusijos okupuoto Krymo pusiasalio. 

Prieš kelias valandas iki dronui nukrentant Rumunijos kariuomenė du kartus savo radiolokatoriuje pastebėjo dronus palei sieną su Ukraina. Stebėti dronų į orą buvo pakelti naikintuvai, įskaitant du Vokietijos oro pajėgų lėktuvus. 

REKLAMA
REKLAMA

I. Mosteanu teigė, kad nukritęs dronas tikriausiai buvo vienas iš pastebėtųjų. „Būčiau norėjęs, kad jie būtų numušti“, – sakė jis. 

Rumunijos kariuomenei neseniai buvo suteiktas leidimas taikos metu numušti skrendančius objektus, kurie pažeidžia Rumunijos oro erdvę, tuo tikslu buvo pakeistas įstatymas. Dabar lakūnai gali priimti sprendimą ir negavę vyresniųjų karininkų leidimo. 

Rumunijos gynybos ministerijos duomenimis, nuo karo Ukrainoje pradžios Rumunijoje nukrito 40-ies dronų fragmentai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Po rusų drono smūgio dega dujų tanklaivis: evakuojamas Rumunijos kaimas (nuotr. Telegram)
Po rusų drono smūgio dega dujų tanklaivis: evakuojamas Rumunijos kaimas (72)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų