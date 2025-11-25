 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Esame pasirengę“: Zelenskis siunčia žinią JAV ir Europai

2025-11-25 19:27 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-25 19:27

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Kyjivas yra pasirengęs judėti į priekį dėl siūlomo taikos susitarimo, tačiau pabrėžė, jog bet kokie sprendimai dėl Europos saugumo privalo būti priimami drauge su Europos lyderiais, rašo „Reuters“.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
10

8

V. Zelenskis teigia, kad jo šalis pasirengusi judėti į priekį dėl JAV ir Ukrainos taikos susitarimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujienų agentūra priduria, jog Ukrainos lyderis savarankiškai susibūrusiai norinčiųjų koalicijai sakė, kad bet kokie sprendimai dėl Europos saugumo turi apimti pačią Europą.

Ukraina yra pasirengusi tęsti taikos susitarimo įgyvendinimą

Jis taip pat pabrėžė, kad Ukraina yra pasirengusi tęsti taikos susitarimo įgyvendinimą su D. Trumpu ir Europa, jis pasirengęs aptarti jautrius taikos susitarimo klausimus su D. Trumpu, o Europos lyderiai turėtų dalyvauti susitikime.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

Be to, V. Zelenskis nurodė, jog Europos lyderiai turi parengti įgyvendinamą planą dėl „saugumo pajėgų“ dislokavimo Ukrainoje, o Kyjivo sąjungininkai turėtų toliau remti Ukrainą, kol Rusija nerodys noro nutraukti invaziją.

