„Esame pasirengę“: Zelenskis siunčia žinią JAV ir Europai

V. Zelenskis teigia, kad jo šalis pasirengusi judėti į priekį dėl JAV ir Ukrainos taikos susitarimo.
Naujienų agentūra priduria, jog Ukrainos lyderis savarankiškai susibūrusiai norinčiųjų koalicijai sakė, kad bet kokie sprendimai dėl Europos saugumo turi apimti pačią Europą.
Ukraina yra pasirengusi tęsti taikos susitarimo įgyvendinimą
Jis taip pat pabrėžė, kad Ukraina yra pasirengusi tęsti taikos susitarimo įgyvendinimą su D. Trumpu ir Europa, jis pasirengęs aptarti jautrius taikos susitarimo klausimus su D. Trumpu, o Europos lyderiai turėtų dalyvauti susitikime.
Be to, V. Zelenskis nurodė, jog Europos lyderiai turi parengti įgyvendinamą planą dėl „saugumo pajėgų“ dislokavimo Ukrainoje, o Kyjivo sąjungininkai turėtų toliau remti Ukrainą, kol Rusija nerodys noro nutraukti invaziją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!