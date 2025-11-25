 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas: „Manau, kad esame labai arti susitarimo su Ukraina“

2025-11-25 19:48 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-25 19:48

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad konfliktas Ukrainoje gali būti priartėjęs prie lūžio taško – anot jo, Vašingtonas ir Kyjivas esą „labai arti susitarimo“. Kalbėdamas Baltųjų rūmų Rožių sode, D. Trumpas tvirtino, jog derybos juda į priekį, nors procesas „nėra lengvas“.

Trumpas: „Manau, kad esame labai arti susitarimo su Ukraina“ (nuotr. SCANPIX)
10

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad konfliktas Ukrainoje gali būti priartėjęs prie lūžio taško – anot jo, Vašingtonas ir Kyjivas esą „labai arti susitarimo". Kalbėdamas Baltųjų rūmų Rožių sode, D. Trumpas tvirtino, jog derybos juda į priekį, nors procesas „nėra lengvas".

3

„Tai nėra lengva, bet manau, kad mums pavyks“, – sakė D. Trumpas, kalbėdamas apie karą Ukrainoje, Baltųjų rūmų Rožių sode.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pridūrė: „Manau, kad esame labai arti susitarimo, kurį pasieksime... Manau, kad darome pažangą.“

Zelenskis yra pasirengęs „judėti į priekį“

Tuo tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Kyjivas yra pasirengęs judėti į priekį dėl siūlomo taikos susitarimo, tačiau pabrėžė, jog bet kokie sprendimai dėl Europos saugumo privalo būti priimami drauge su Europos lyderiais, rašo „Reuters“.

V. Zelenskis teigia, kad jo šalis pasirengusi judėti į priekį dėl JAV ir Ukrainos taikos susitarimo.

Naujienų agentūra priduria, jog Ukrainos lyderis savarankiškai susibūrusiai norinčiųjų koalicijai sakė, kad bet kokie sprendimai dėl Europos saugumo turi apimti pačią Europą.

