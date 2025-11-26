 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Paulius Ambrazevičius švenčia ypatingą datą: viską pakeitė 1 pasiūlymas

2025-11-26 12:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 12:50

Humoristas ir protmūšių kūrėjas Paulius Ambrazevičius socialiniuose tinkluose pasidalijo prisiminimu, kuris jam ypatingai brangus — lygiai prieš 15 metų jis pirmą kartą už savo sukurtus klausimus gavo atlygį ir taip oficialiai tapo profesionaliu kvizų autoriumi.

Paulius Ambrazevičius (nuotr. Organizatorių)
10

Humoristas ir protmūšių kūrėjas Paulius Ambrazevičius socialiniuose tinkluose pasidalijo prisiminimu, kuris jam ypatingai brangus — lygiai prieš 15 metų jis pirmą kartą už savo sukurtus klausimus gavo atlygį ir taip oficialiai tapo profesionaliu kvizų autoriumi.

REKLAMA
0

Nuo vaikystės smalsumu pasižymėjęs kūrėjas atvirai papasakojo, kaip žingsnis po žingsnio užsiaugino karjerą, kuri šiandien tapo neatsiejama jo gyvenimo dalimi, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paulius Ambrazevičius atskleidžia receptą, kaip priversti auditoriją šypsotis
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Paulius Ambrazevičius atskleidžia receptą, kaip priversti auditoriją šypsotis

Viskas prasidėjo nuo vaikystės ir televizijos žaidimų

Paulius prisimena, kad dar būdamas vaikas žiūrėdavo visas tuo metu rodytas intelektines laidas — „Taip ir Ne“, „Skrydį į Eridaną“, „Žodžių mūšį“, vėliau „Kas laimės milijoną“ ir „Šeši nuliai – milijonas“.

REKLAMA
REKLAMA

„Nuo ankstyvos vaikystės buvau labai smalsus ir viena geriausių vietų patenkinti tą smalsumą būdavo visokie intelektiniai žaidimai – per televizorių žiūrėjau „Taip ir Ne“, „Skrydį į Eridaną“, „Žodžių mūšį“, vėliau nepraleisdavau „Kas laimės milijoną“, „Šeši nuliai – milijonas“ (trivia – tą didžiausią 300 tūkst. litų prizą laimėjo mano informatikos mokytojas),

REKLAMA

dar pradinėse klasėse pradėjau spręsti kryžiažodžių knygeles, iš pradžių sugebėjau tik išbraukyti paslėptus žodžius, bet jau kokioje šeštoje klasėje tėvų paprašiau, kad užprenumeruotų visų laikų mėgstamiausią žurnalą „Šansas“ (keista, bet niekur nerandu tokio, bet esu įsitikinęs, kad pavadinimas buvo toks arba tiesiog karščiuoju), vėliau atsirado „aha“ ir „oho!“ (šito nelabai mėgstu, buvo per sunku), bet nesu tikras, kad ką nors laimėjau. Nesu ir iki galo tikras, ar bent kartą siunčiau atsakymus, man labiau patiko pats procesas.“ 

REKLAMA
REKLAMA

Universitetas, protmūšiai ir pirmosios komandos

Per studijas atsirado ir pirmieji protmūšiai, komandos, barų viktorinos. 

"Viename iš tų protmūšių baruose („Mano alibi“, dabar – „Misterija“) buvo galima ateiti su savo dešimties klausimų turu, jį vesti ir gauti tiek taškų, kiek gaus geriausiai surinkusi komanda. Pasirodė įdomi galimybė, paruošiau krūvelę klausimų (jei gerai pamenu, tema buvo „Humoras“), atėjau, vedžiau, buvo gerai, gavau komplimentą iš tų renginių pradininkės Inos, kad įdomūs klausimai ir kad galėčiau pats kažką tokio daryti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Po truputį aplink atsirado vis daugiau tokio pobūdžio renginių, ta sniego gniūžtė vis ritosi ir augo, ir vieną 2010 metų rudens dieną paskambino kolega Justinas ir paklausė, ar gali perduoti mano numerį savo kolegai Antanui. Antanas pradėjo daryti protmūšius ir ieškojo, kas galėtų ruošti klausimus. Apsiėmiau tą darbą ir 2010 metų lapkričio 25 dieną – lygiai prieš penkiolika metų – įvyko pirmas žaidimas, kuriam visus klausimus padariau aš. Pirmąkart už savo sudarytus klausimus gavau piniginį atlygį, o tai reiškia, kad tapau tos srities profesionalu."

REKLAMA

Ir šiandien – tas pats smalsumas

Prabėgus keleriems metams Paulius sako, kad šis kelias išsiplėtė labiau nei galėjo įsivaizduoti.

„Su Antanu kokius dvejus su puse metų padirbome, pats keliskart jį pavadavau, vėliau atsirado jau mano vesta viktorina anglų kalba „Piano Man“ bare Vilniuje (kuris savaitgalį švenčia penkioliktą gimtadienį), vėliau viskas augo ir didėjo, pavirto trimis klausimų knygomis (kurių bendrai parduota apie 10 tūkst. vienetų, pinigus gavau už kokius gal 7 tūkst.), dešimtmečiu futbolo viktorinų, pradėtais „Krepšinio protais“, „Kas ir kodėl?“ laidomis, tuomet atsiradau „Lietuvos tūkstantmečio vaikuose“, vis dar vedu nemažai korporatyvinių protų mūšių visoje Lietuvoje visokiomis progomis. 

Šiandien žymiu savo penkioliktą kvizmasterio gimtadienį ir vis dar labai daug dalykų man yra įdomu.

p.s. Antanas šiemet dalyvavo Dakaro ralyje ir dar pagerino pasaulio važiavimo keturračiu rekordą.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų