Žmonės

Karolio Sakalausko šeimoje – ypatinga proga: atskleidė, kaip paminėjo

2025-10-06 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
Žinomas aktorius bei pareigūnas Karolis Sakalauskas socialiniuose tinkluose pasidalino džiugia žinia. Su žmona jis mini beveik du dešimtmečius trunkančią santuoką.

Karolis Sakalauskas (Nuotr. asmeninio albumo)
Šiuo įrašu vyras leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Karolis Sakalauskas su žmona
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karolis Sakalauskas su žmona

Ilgametė santuoka

Žinomas aktorius bei policijos pareigūnas Karolis Sakalauskas su žmona Jolanta mini ypatingą progą. Pora vedę jau beveik du dešimtmečius.

Karolis pasidalinęs nuotrauka, šalia jos rašo:

„Šiandien 18-ka metų kai vedę! Ta proga, simboliškai praėjom – prabėgom 18 km. Myliu tave!“

 

