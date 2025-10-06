Karolio Sakalausko šeimoje – ypatinga proga: atskleidė, kaip paminėjo

Šiuo įrašu vyras leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Ilgametė santuoka
Žinomas aktorius bei policijos pareigūnas Karolis Sakalauskas su žmona Jolanta mini ypatingą progą. Pora vedę jau beveik du dešimtmečius.
Karolis pasidalinęs nuotrauka, šalia jos rašo:
„Šiandien 18-ka metų kai vedę! Ta proga, simboliškai praėjom – prabėgom 18 km. Myliu tave!“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!