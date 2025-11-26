JAV teisėjas nutraukė bylą dėl Trumpo kišimosi į rinkimus

Šis sprendimas buvo priimtas prokurorui Pete'ui Skandalakiui paraginus Fultono apygardos teisėją Scottą McAfee nutraukti bylą, nes ji priklauso federalinei, o ne valstijos jurisdikcijai. Taip žlugo paskutinis iš kelių D. Trumpo baudžiamųjų persekiojimų, pradėtų prieš jam sausio mėnesį grįžtant į pareigas.
23 puslapių dokumente prokuroras rėmėsi federaliniu tyrimu, kuriam vadovavo specialusis prokuroras Jackas Smithas, po D. Trumpo perrinkimo 2024 m. pabaigoje atsiėmęs kaltinimus.
„Iš tiesų, jei specialusis prokuroras Jackas Smithas, turėdamas visus federalinės vyriausybės išteklius (...) padarė išvadą, kad baudžiamasis persekiojimas bus bevaisis, tuomet aš irgi manau taip pat, nepaisant turimų įrodymų, kad tęsti visų bylos „Džordžijos valstija prieš Donaldą Trumpą ir kitus“ dalyvių baudžiamąjį persekiojimą iš esmės federaliniais pagrindais būtų lygiai taip pat neproduktyvu“, – parašė P. Skandalakis.
Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad Džordžijoje patraukti baudžiamojon atsakomybėn pareigas einantį prezidentą beveik neįmanoma ir kad be D. Trumpo būtų neįmanomas ir kitų 14-os kaltinamųjų teismas.
S. McAfee nedelsdamas patenkino prašymą nutraukti bylą.
D. Trumpui ir 18-ai bendrininkų 2023 m. Džordžijoje buvo pateikti kaltinimai dėl reketavimo ir kitų nusikaltimų, susijusių su jų tariamomis pastangomis pakeisti 2020 m. prezidento rinkimų rezultatus pietinėje valstijoje.
Kaltinamajame akte sakoma, jog buvo mėginama įtikinti valstijos pareigūnus „rasti“ balsų, kad būtų pakeistas D. Trumpo pralaimėjimas Joe Bidenui, spausti rinkimų darbuotojus ir įtraukti netikrus D. Trumpo rinkėjus.
Keturi iš kaltinamųjų vėliau pripažino kaltę pagal menkesnius kaltinimus.
D. Trumpas suteikė malonę keliems sąjungininkams, kaltintiems pastangomis paveikti 2020 m. rinkimus, bet malonė taikoma tik už federalinius, o ne valstijų nusikaltimus, kokie buvo įvykdyti Džordžijoje.
Tarp tų, kuriems buvo suteikta malonė, buvo ankstesnis Niujorko meras Rudy Giuliani ir buvęs D. Trumpo administracijos vadovas Markas Meadowsas, abiem buvo pateikti kaltinimai Džordžijoje.
D. Trumpui taip pat buvo iškeltos dvi federalinės bylos, tačiau specialusis prokuroras Jackas Smithas jas nutraukė po 2024 m. lapkričio mėnesio rinkimų, vadovaudamasis Teisingumo departamento politika nekelti kaltinimų ir nepersekioti pareigas einančio prezidento.
D. Trumpas buvo kaltinamas sąmokslu panaikinti 2020 m. rinkimų rezultatus ir didelio kiekio itin slaptų dokumentų paėmimu, kai paliko Baltuosius rūmus, tačiau nė viena byla nepasiekė teismo.
D. Trumpo advokatai tvirtino, kad jo pareiškimai apie rinkimus buvo tiesiog politinė kalba, saugoma Pirmosios pataisos.
