  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Po nutekėjusio Rusijos ir JAV pokalbio – Kremliaus reakcija

2025-11-26 18:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-26 18:15

Nutekėjus slaptam Rusijos ir JAV atstovų pokalbiui, Kremlius ramina: esą jame nėra nieko bauginančio, o raginimai amerikiečių pasiuntiniui trauktis – tik mėginimas sužlugdyti galimą taikos proceso pagreitį.

Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)
10

10

2

Kremlius teigia, kad nutekėjusiame Rusijos ministro Jurijaus Ušakovo ir JAV pasiuntinio Steve‘o Witkoffo pokalbyje „nėra nieko bauginančio“, rašo „Sky News“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak atstovo Dmitrijaus Peskovo, tie, kurie ragina S. Witkoffą atsistatydinti, mėgina sužlugdyti „nedidelį pagreitį“ siekiant taikos susitarimo.

„Bus daug žmonių, kurie nesustos prieš nieką, kad sutrukdytų šį procesą. Neatsižvelgiant į tai, ar tai tiesa, ar ne, ten nėra nieko baisaus.“

Trumpas pakomentavo pokalbio detales

Antradienį „Air Force One“ D. Trumpas pakomentavo nutekinto pokalbio detales.

„Tai standartinis dalykas. Jis turi tai parduoti Ukrainai, jis turi tai parduoti Ukrainai, Rusijai. Tai yra tai, ką derybininkai daro. Turi pasakyti: žiūrėkite, jie nori to, turite įkalbėti juos dėl to. Tai labai standartinė derybų forma.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

„Aš jo (įrašo – red. past.) negirdėjau, bet girdėjau, kad tai buvo standartinės derybos. Įsivaizduočiau, kad jis tą patį pasakė ir Ukrainai“, – komentuoja D. Trumpas.

Kremlius teigia, kad derybų „procesas yra rimtas"
Kremlius teigia, kad derybų „procesas yra rimtas“
ISW perspėja: Rusija tik apsimeta nusiteikusi derėtis, tikrieji tikslai nesikeičia
ISW perspėja: Rusija tik apsimeta nusiteikusi derėtis, tikrieji tikslai nesikeičia
Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)
Kremlius pateikė savo poziciją dėl karo pabaigos: užkliuvo amerikiečiai (8)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Putino būklė kelia klausimų: Kremliui teko aiškintis (28)

