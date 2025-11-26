Po nutekėjusio Rusijos ir JAV pokalbio – Kremliaus reakcija

Kremlius teigia, kad nutekėjusiame Rusijos ministro Jurijaus Ušakovo ir JAV pasiuntinio Steve‘o Witkoffo pokalbyje „nėra nieko bauginančio“, rašo „Sky News“.
Pasak atstovo Dmitrijaus Peskovo, tie, kurie ragina S. Witkoffą atsistatydinti, mėgina sužlugdyti „nedidelį pagreitį“ siekiant taikos susitarimo.
„Bus daug žmonių, kurie nesustos prieš nieką, kad sutrukdytų šį procesą. Neatsižvelgiant į tai, ar tai tiesa, ar ne, ten nėra nieko baisaus.“
Trumpas pakomentavo pokalbio detales
Antradienį „Air Force One“ D. Trumpas pakomentavo nutekinto pokalbio detales.
„Tai standartinis dalykas. Jis turi tai parduoti Ukrainai, jis turi tai parduoti Ukrainai, Rusijai. Tai yra tai, ką derybininkai daro. Turi pasakyti: žiūrėkite, jie nori to, turite įkalbėti juos dėl to. Tai labai standartinė derybų forma.
„Aš jo (įrašo – red. past.) negirdėjau, bet girdėjau, kad tai buvo standartinės derybos. Įsivaizduočiau, kad jis tą patį pasakė ir Ukrainai“, – komentuoja D. Trumpas.
