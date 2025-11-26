 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kallas reikalauja dar didesnio spaudimo Rusijai

2025-11-26 17:01 / šaltinis: ELTA
2025-11-26 17:01

Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas, darydama papildomą spaudimą Rusijai, nori padidinti dabartinės JAV iniciatyvos užbaigti karą Ukrainoje sėkmės šansus. Kad būtų pasiektas kiek įmanoma geresnis rezultatas Ukrainai ir Europai, būtina didinti tempą šia kryptimi, sakė ji po vaizdo konferencijos, kurioje dalyvavo ES šalių užsienio reikalų ministrai ir jų ukrainiečių kolega Andrijus Sybiha.

Kaja Kallas (nuotr. SCANPIX)
Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas, darydama papildomą spaudimą Rusijai, nori padidinti dabartinės JAV iniciatyvos užbaigti karą Ukrainoje sėkmės šansus. Kad būtų pasiektas kiek įmanoma geresnis rezultatas Ukrainai ir Europai, būtina didinti tempą šia kryptimi, sakė ji po vaizdo konferencijos, kurioje dalyvavo ES šalių užsienio reikalų ministrai ir jų ukrainiečių kolega Andrijus Sybiha.

(13 nuotr.)
„(Reikia) daugiau sankcijų, kad Rusija netektų lėšų karui finansuoti, ir daugiau karinės bei finansinės paramos Ukrainai“, – akcentavo K. Kallas.

Jis atkreipė dėmesį į tai, kad kol kas dar nėra jokių požymių, kad Rusija būtų pasirengusi paliauboms. Tačiau esą artėjama prie tikslo, jog Rusija atsidurtų tokioje padėtyje, kad ji iš tikrųjų turės derėtis.

Rusijos vasaros puolimas žlugo. JAV ir ES sankcijos turi didžiulį poveikį. (...) Rusija praranda pinigus ir karius“, – kalbėjo K. Kallas. Jei Rusija galėtų užkariauti Ukrainą, būtų tai seniai padariusi. Putinas negali pasiekti savo tikslų mūšio lauke, todėl jis dabar bandys juos pasiekti prie derybų stalo, tęsė ES diplomatijos vadovė.

Kalbėdama apie JAV planą, K. Kallas ragino suteikti Ukrainai kiek įmanoma didesnę paramą.

„Pasaulyje yra tik nedaug karų, kuriuose padėtis būtų tokia vienareikšmiška“, – sakė ji.  Yra agresorius ir auka. Dėmesys, anot K. Kallas, turi būti sutelktas į tai, ką turi padaryti Rusija – agresorė, o ne į tai, ką turi paaukoti Ukraina, kuri yra auka.

K. Kallas pareikalavo greito sprendimo vykstančiuose debatuose dėl ES įšaldyto Rusijos turto panaudojimo Ukrainos naudai.  Vadinamoji  reparacijų paskola yra aiškiausias būdas padengti Ukrainos finansinius poreikius 2026 ir 2027 m., pareiškė ji. Be to, tai būtų stipriausias signalas Maskvai, kad laiko vilkinimas nebus sėkmingas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

