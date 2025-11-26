Kallas reikalauja dar didesnio spaudimo Rusijai

„(Reikia) daugiau sankcijų, kad Rusija netektų lėšų karui finansuoti, ir daugiau karinės bei finansinės paramos Ukrainai“, – akcentavo K. Kallas.
Jis atkreipė dėmesį į tai, kad kol kas dar nėra jokių požymių, kad Rusija būtų pasirengusi paliauboms. Tačiau esą artėjama prie tikslo, jog Rusija atsidurtų tokioje padėtyje, kad ji iš tikrųjų turės derėtis.
„Rusijos vasaros puolimas žlugo. JAV ir ES sankcijos turi didžiulį poveikį. (...) Rusija praranda pinigus ir karius“, – kalbėjo K. Kallas. Jei Rusija galėtų užkariauti Ukrainą, būtų tai seniai padariusi. Putinas negali pasiekti savo tikslų mūšio lauke, todėl jis dabar bandys juos pasiekti prie derybų stalo, tęsė ES diplomatijos vadovė.
Kalbėdama apie JAV planą, K. Kallas ragino suteikti Ukrainai kiek įmanoma didesnę paramą.
„Pasaulyje yra tik nedaug karų, kuriuose padėtis būtų tokia vienareikšmiška“, – sakė ji. Yra agresorius ir auka. Dėmesys, anot K. Kallas, turi būti sutelktas į tai, ką turi padaryti Rusija – agresorė, o ne į tai, ką turi paaukoti Ukraina, kuri yra auka.
K. Kallas pareikalavo greito sprendimo vykstančiuose debatuose dėl ES įšaldyto Rusijos turto panaudojimo Ukrainos naudai. Vadinamoji reparacijų paskola yra aiškiausias būdas padengti Ukrainos finansinius poreikius 2026 ir 2027 m., pareiškė ji. Be to, tai būtų stipriausias signalas Maskvai, kad laiko vilkinimas nebus sėkmingas.
