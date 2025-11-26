 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

ISW perspėja: Rusija tik apsimeta nusiteikusi derėtis, tikrieji tikslai nesikeičia

2025-11-26 16:29 / šaltinis: ELTA
2025-11-26 16:29

Rusijos pareigūnai mėgina pasinaudoti aiškumo stoka dėl rugpjūtį Aliaskoje įvykusio JAV ir Rusijos susitikimo aukščiausiuoju lygiu rezultatų, kad nuslėptų Kremliaus nenorą eiti į kompromisus ir ryžtą laikytis maksimalistinių reikalavimų, sakoma Vašingtone įsikūrusio Karo tyrimų instituto (ISW) pranešime.

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Rusijos pareigūnai mėgina pasinaudoti aiškumo stoka dėl rugpjūtį Aliaskoje įvykusio JAV ir Rusijos susitikimo aukščiausiuoju lygiu rezultatų, kad nuslėptų Kremliaus nenorą eiti į kompromisus ir ryžtą laikytis maksimalistinių reikalavimų, sakoma Vašingtone įsikūrusio Karo tyrimų instituto (ISW) pranešime.

0

JAV analitikai cituoja Rusijos užsienio reikalų ministrą Sergejų Lavrovą, lapkričio 25 d. pareiškusį, kad Rusijos pozicija dėl taikos pasiūlymų iš esmės pasikeistų, jei atnaujintas taikos planas „ištrintų“ tariamai Aliaskoje pasiektų susitarimų „dvasią ir raidę“. 

Valstybės Dūmos tarptautinių reikalų komiteto vadovas Leonidas Sluckis pakartojo Rusijos reikalavimą, kad bet koks taikos susitarimas privalo atsižvelgti į karo „pamatines priežastis“ – tai sąmoningai miglotas terminas, Kremliaus vartojamas pateisinti karą ir pirminius reikalavimus. L. Sluckis tvirtino, kad Aliaskoje Rusija ir JAV pasiekė supratimą.

Tačiau, pasak analitikų, tikslios informacijos apie JAV ir Rusijos pokalbius Aliaskoje nėra, nė viena šalis nepaskelbė oficialių pareiškimų apie kokius nors pasiektus susitarimus. 

Kremlius naudojasi viešai prieinamų Aliaskos viršūnių susitikimo susitarimų stoka

„Kremlius, regis, dabar naudojasi oficialių, viešai prieinamų Aliaskos viršūnių susitikimo susitarimų stoka, kad atrodytų kaip geranoriškas derybų dalyvis, pasirengęs daryti kompromisus dėl savo pirminių karo reikalavimų. Tačiau Kremliaus pareigūnų nuolatinis viešas JAV ir Ukrainos siūlomų taikos planų atmetimas ir pakartotiniai pareiškimai apie karo „pamatines priežastis“ rodo, kad Kremlius ir toliau laikosi savo pirminių karo tikslų“, – teigia ISW analitikai. 

Pasak ISW, Rusija vidutinės trukmės laikotarpiu greičiausiai susidurs su įvairiais kariniais ir ekonominiais iššūkiais, o JAV galėtų pasitelkti ekonomines priemones ir ginklų pardavimą Ukrainai, kad pastūmėtų Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną sėsti prie derybų stalo pasirengusį kompromisams ir siekti užbaigti karą. 

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo žentas Jaredas Kushneris ir specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas kitą savaitę gali vykti į Maskvą derybų.

