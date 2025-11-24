Zelenskiui – kritinis momentas: ar atlaikys spaudimą?

Analitikai teigia, kad per beveik ketverius karo metus Ukrainos prezidentas ne kartą protingai išnaudojo savo padėtį.
Vis dėlto JAV taikos planas gali būti didžiausias jo išbandymas.
Zelenskio laukia rimtas išbandymas
Praėjusios savaitės pabaigoje Donaldo Trumpo administracija pateikė V. Zelenskiui 28 punktų taikos planą. Jis sukėlė aršių diskusijų, daugelis ukrainiečių ir jų vakarų sąjungininkų planą pavadino Rusijos norų sąrašu, atlygiu už jos agresiją ir išdavyste Ukrainai.
JAV prezidentas D. Trumpas buvo davęs Ukrainai laiko iki lapkričio 27 d. patvirtinti jo prieštaringą planą.
D. Trumpas taip pat, panašu, grįžo prie ankstesnės savo retorikos, kad Ukraina neturi „kortų“, kad galėtų tęsti kovą. V. Zelenskis, Ukrainos valdžia patiria spaudimą dėl pralaimėjimų mūšio lauke, neseniai sukrėtė ir naujas didelis korupcijos skandalas.
Tačiau, anot analitikų, per beveik ketverius karo metus V. Zelenskis dažnai protingai žaidė silpnomis kortomis. Nors V. Zelenskis viešai pripažino, kad Amerikos pasiūlymas kelia vieną iš didžiausių iššūkių Ukrainai, planas taip pat netikėtai sustiprino V. Zelenskio pozicijas šalyje, bent jau kol kas. 28 punktų planas nukreipė dėmesį nuo korupcijos skandalo, kuris pasiekė artimiausią V. Zelenskio aplinką.
„Kai Zelensky atsiduria kamputyje, jis linkęs pereiti į puolimą“, – sako analitinės tyrimų grupės „Institute of World Policy“ vadovas Viktoras Shlinchakas.
Atsidūręs kaip niekad sudėtingoje padėtyje V. Zelenskis dabar turi nuspręsti, kiek stipriai atstumti taikos pasiūlymą. Taikos pasiūlymas galėtų sustabdyti karo veiksmus, bet apsunkintų Ukrainos galimybes užtikrinti savo ilgalaikį išlikimą. Norint rasti išeitį, V. Zelenskiui reikės stiprios paramos iš Europos partnerių ir Ukrainos visuomenės.
Analitikai teigia, kad V. Zelenskis karo išbandymuose tapo įgudusiu politiniu veikėju.
Kai 2022 m. vasarį Rusija įsiveržė į Ukrainą, V. Zelenskis jau beveik trejus metus buvo Ukrainos prezidentu. Buvęs komikas, jis dažnai buvo atmetamas kaip šou verslo klounas. Tačiau jo sprendimas likti sostinėje Kyjive ir filmuoti savo kreipimusis gatvėje, kai Rusija bombardavo miestą, padėjo pakeisti jo matymą.
V. Zelenskis suvienijo tautą ir didžiąją dalį pasaulio pasipriešinti bei sustiprino savo, kaip karo lyderio, su kuriuo reikia skaitytis, statusą.
V. Zelenskis įveikė ne vieną audrą, padidino dronų gamybą šalyje, atgaivino JAV paramą, ne kartą emocingai ir atkakliai kreipėsi į užsienio lyderius.
Vasario mėnesį V. Zelenskis išgyveno nemenką dramą. Jį Ovaliajame kabinete užsipuolė D. Trumpas ir jo viceprezidentas J. D. Vance‘as. Dėl to buvo buvo sustabdyta JAV karinė pagalba, tačiau V. Zelenskis greitai ėmėsi veiksmų, siekdamas sušvelninti santykius su Vašingtonu. Pagalbos srautas buvo greitai atkurtas, o V. Zelenskis taip pat pamatė, kaip jo smarkiai kritęs reitingas šalyje vėl šoktelėjo.
Kiekvieną kartą V. Zelenskis manevruoja ir išgyvena. Ekspertai sako, kad tai iš dalies buvo sumanaus komunikavimo rezultatas. Šiemet jis tai derino su strategija kreiptis į Europos sąjungininkus, kad gautų paramą, kai tik patirdavo spaudimą iš D. Trumpo administracijos.
Būtent tai V. Zelenskis ir padarė savaitgalį. Šeštadienį ES šalys, Didžioji Britanija, Kanada ir Japonija paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame pareikalavo pakeisti Ukrainos labiausiai nepriimtinus pasiūlymo punktus, įskaitant prievartinius sienų pakeitimus ir kariuomenės mažinimą. Pareiškime teigiama, kad JAV pasiūlymas paliktų Ukrainą pažeidžiamą ateities atakoms.
„Nemačiau nė vieno, kuris būtų veiksmingesnis už jį, siekiant iš Europos to, ko niekada nemaniau esant įmanoma“, – sako ES ambasadorė Ukrainoje Katarina Mathernova.
Pasak jos, komunikacija yra „jo supergalia“, nes taip V. Zelenskis užsitikrino pinigus, ginklus ir diplomatinę paramą.
Kai V. Zelenskis kreipėsi į Europą pagalbos, D. Trumpas sekmadienį socialiniuose tinkluose kritikavo abu, parodydamas iššūkį, su kuriuo susiduria Ukrainos lyderis.
„Ukrainos „vadovybė“ neparodė jokios dėkingumo už mūsų pastangas“, – parašė D. Trumpas ir pridūrė, kad „Europa toliau perka naftą iš Rusijos“.
„Prieš praėjusią savaitę pasirodant 28 punktų planui, V. Zelenskis atrodė esąs politinėje aklavietėje. Jis sukėlė pasipiktinimą Ukrainoje, bandydamas neutralizuoti jo bendražygius tiriančias antikorupcines agentūras. Po to, kai šios agentūros įtraukė jo sąjungininkus į didžiulį kyšininkavimo schemą, Parlamento nariai pareikalavo balsuoti dėl nepasitikėjimo jo vyriausybe. Keletas jo partijos narių ištrūko iš gretų ir pareikalavo prezidento kanceliarijos aukščiausių pareigūnų atsistatydinimo.
Tada atėjo D. Trumpo nustatytas terminas iki Padėkos dienos pateikti planą, kurio sąlygos, įskaitant pasiūlymą amnestuoti karo nusikaltimus, sukėlė daugelio ukrainiečių pasipiktinimą. V. Zelenskis pasinaudojo šia proga“, – rašo leidinys.
Zelenskis pasinaudojo proga
V. Zelenskis ėmėsi veiksmų, siekdamas sutelkti tiek Europos sąjungininkus, kurie tvirtai jį rėmė, tiek ukrainiečius, kurių politinė parama jam susilpnėjo.
Penktadienio vakarą V. Zelenskis paskelbė vaizdo įrašą pranešimu, pateiktu labai simboliškoje aplinkoje. Iš tos pačios gatvės, kurioje jis nufilmavo vaizdo įrašą antrąją invazijos dieną, V. Zelenskis beveik po ketverių metų paskelbė naują raginimą susiburti.
„Dabar kreipiuosi į visus ukrainiečius. Mūsų tautą, piliečius, politikus, visus. Turime susitelkti. Atgauti protą. Baigti kivirčus. Sustabdyti politinius žaidimus“, – sakė jis.
Jis pateikė susitarimo pasiūlymą kaip griežtą pasirinkimą tarp atsisakymo Amerikos paramos arba Ukrainos „orumo“ praradimo, sutinkant su Rusijos sąlygomis. Jis parengė ukrainiečius galimoms nuolaidoms, tuo pačiu atsiribojo nuo plano, bei pabrėžė Amerikos spaudimą.
Analitikai pažymi, kad ukrainiečiai per karą buvo pasirengę atidėti savo vidaus politines frustracijas, susidūrę su egzistencine grėsme.
Ukrainiečiai greičiausiai palaikys V. Zelenskį derybose, nes jis yra „vienintelis oficialus Ukrainos atstovas, kuris įkūnija daugumos įsitikinimą, kad negalime pasirašyti Rusijos siūlomos kapituliacijos“, sako politikos analitikas V. Shlinchakas.
„Neturime kito teisėto lyderio. Dėl to neturime alternatyvos“, – priduria jis.
Anot leidinio, V. Zelenskio politinė ateitis gali priklausyti nuo to, kaip jis tvarkysis derybose su D. Trumpo administracija, o po to – kaip spręs korupcijos skandalą. Kai kuriems ukrainiečiams nesugebėjimas tiesiogiai spręsti šio skandalo gali būti jo galutinis smūgis.
„Nepakanka įrašyti vaizdo įrašą su iškalbingais, garsiais žodžiais apie orumą ir laisvę“, – sako buvęs Ukrainos valstybinės energetikos bendrovės vadovas Volodymyras Kudryckis.
„Nes visuomenei reikia adekvataus atsako į labai konkrečias problemas, kurios kelia grėsmę pačiai mūsų valstybės egzistencijai“, pavyzdžiui, korupcija ir nesėkmės karo lauke.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!