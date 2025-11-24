Skaisgirytė: karo Ukrainoje pabaiga negali būti be tvarių saugumo garantijų

„Žinoma, kad reikia pasveikinti norą kuo greičiau baigti karą, tačiau vėlgi karą ne bet kokiomis sąlygomis. Ir čia yra didžiulis uždavinys ir ukrainiečiams, ir europiečiams, kad karo pabaiga būtų tokia, kurią mes galėtume priimti kaip tvaraus saugumo garantiją. Šiuo metu dar šito nematome“, – pirmadienį LRT radijui sakė ji, komentuodama Rusijos ir JAV parengtą taikos planą.
Anot patarėjos, šiuo metu vyksta intensyvios derybos įvairiais formatais.
A. Skaisgirytė pabrėžė, jog derantis dėl taikos privalo dalyvauti ir Europa, nes planas užkabina ir jos saugumo architektūrą.
„Reikia pasakyti, kad savaitgalį prezidentas (Gitanas – BNS) Nausėda turėjo kelis nuotolinius susijungimus, pasiūlė Šiaurės ir Baltijos lyderių pasitarimą, vėliau Šiaurės ir Baltijos šalių lyderiai kalbėjosi su prezidentu (Ukrainos prezidentu Volodymyru – BNS) Zelenskiu, išreiškėme visišką paramą šiose derybose“, – sakė patarėja.
Jos teigimu, pirmadienį tuo klausimu vyks neeilinė Europos Vadovų Taryba, antradienį – „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimas.
„Taigi, viskas kol kas yra labai tokioje, sakyčiau, karštoje derybinėje fazėje“, – sakė A. Skaisgirytė.
BNS rašė, kad siekdamas užbaigti karą Ukrainoje, Vašingtonas parengė 28 punktų taikos planą, pagal kurį Kyjivas turėtų atiduoti Kremliui savo teritorijų, sumažinti savo kariuomenę ir pažadėti niekada nestoti į NATO.
Ukrainiečių prezidentas V. Zelenskis atmeta tokį pasiūlymą, nes jis užbaigtų karą palankiomis Maskvai sąlygomis. Be to, ukrainiečių lyderis pripažįsta, kad taip rizikuoja prarasti Vašingtoną kaip sąjungininką, tačiau sako negalįs išduoti Ukrainos.
Tuo metu didžiųjų Europos šalių lyderiai komentuodami JAV taikos planą tvirtina, jog bet kokiam susitarimui, turinčiam įtakos ES ir NATO, reikia Europos partnerių patvirtinimo arba sąjungininkų konsensuso.
Taikos planą Ženevoje sekmadienį aptarė JAV, Ukrainos ir Europos pareigūnai. Jungtinės Valstijos derybas vadino reikšmingu žingsniu į priekį.
