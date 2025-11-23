 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Meloni: JAV taikos planui nebūtina pateikti visiško kontrpasiūlymo

2025-11-23 21:41 / šaltinis: BNS
2025-11-23 21:41

Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni sekmadienį pareiškė, kad nebūtina pateikti visiškai priešingo pasiūlymo JAV planui dėl Rusijos karo Ukrainoje užbaigimo, tačiau kai kuriuos klausimus reikia aptarti plačiau.

Giorgia Meloni (nuotr. SCANPIX)

Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni sekmadienį pareiškė, kad nebūtina pateikti visiškai priešingo pasiūlymo JAV planui dėl Rusijos karo Ukrainoje užbaigimo, tačiau kai kuriuos klausimus reikia aptarti plačiau.

„Nemanau, kad klausimas yra dėl to, ar dirbti prie visiško kontrpasiūlymo. Plane, kurį skaitome, yra daug priimtinų punktų“, – sakė G. Meloni spaudos konferencijoje Johanesburge vykstančiame Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prasmingiau dirbti su esamu pasiūlymu ir sutelkti dėmesį į tikrai esminius klausimus“, – teigė ji.

Aukščiausi JAV ir Ukrainos pareigūnai susitiko Ženevoje derybų dėl prezidento Donaldo Trumpo prieštaringai vertinamo 28 punktų plano dėl karo pabaigos.

D. Trumpas suteikė Ukrainai laiko iki lapkričio 27 dienos patvirtinti planą.

Kyjivas ir daugelis jo sąjungininkių Europoje nori, kad būtų pakeista dabartinė plano versija, kurioje įtraukiama daugelis griežtų Rusijos reikalavimų, įskaitant reikalavimą, kad Ukraina atiduotų teritorijų, sumažintų savo kariuomenę ir pasižadėtų niekada nestoti į NATO.

