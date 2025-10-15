Erdoganas liepė Meloni mesti rūkyti – ji atkirto trumpai ir aiškiai

Egipte vykusio taikos viršūnių susitikimo, kurio tikslas buvo užbaigti karą Gazoje, metu R. T. Erdoganas pareiškė G. Molini, kad suras būdą, kaip ją įtikinti mesti rūkyti.
„Atrodote puikiai. Bet turiu priversti jus mesti rūkyti“, – pasakė jis.
Erdoganas sulaukė Macrono ir Meloni reakcijų
Tačiau šalia stovėjęs Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas greitai sugriovė R. T. Erdogano viltis.
„Tai neįmanoma!“ – juokdamasis tarė jis.
„Žinau, žinau“, – atsakė G. Meloni, pridėdama įspėjimą, kad metimas rūkyti gali padaryti ją mažiau bendraujančią.
„Nenoriu nieko nužudyti“, – atsakė ji.
G. Meloni neseniai prisipažino, kad po 13 metų pertraukos vėl pradėjo rūkyti.
