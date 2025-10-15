Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Erdoganas liepė Meloni mesti rūkyti – ji atkirto trumpai ir aiškiai

2025-10-15 13:03
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-15 13:03

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas nusitaikė į Italijos premjerę Giorgią Meloni kaip į kovos su tabaku kampanijos veidą, skelbia „Politico“.

Giorgia Meloni (nuotr. SCANPIX)

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas nusitaikė į Italijos premjerę Giorgią Meloni kaip į kovos su tabaku kampanijos veidą, skelbia „Politico".

1

Egipte vykusio taikos viršūnių susitikimo, kurio tikslas buvo užbaigti karą Gazoje, metu R. T. Erdoganas pareiškė G. Molini, kad suras būdą, kaip ją įtikinti mesti rūkyti.

„Atrodote puikiai. Bet turiu priversti jus mesti rūkyti“, – pasakė jis.

Erdoganas sulaukė Macrono ir Meloni reakcijų

Tačiau šalia stovėjęs Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas greitai sugriovė R. T. Erdogano viltis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai neįmanoma!“ – juokdamasis tarė jis.

„Žinau, žinau“, – atsakė G. Meloni, pridėdama įspėjimą, kad metimas rūkyti gali padaryti ją mažiau bendraujančią.

„Nenoriu nieko nužudyti“, – atsakė ji.

G. Meloni neseniai prisipažino, kad po 13 metų pertraukos vėl pradėjo rūkyti.

