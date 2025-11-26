Lukašenka kreipėsi į Putiną su pasiūlymu

„Jei norėsite vėl grįžti į Minską, mes visada pasirengę“, – sakė jis.
Be to, A. Lukašenka skundėsi V. Putinui, kad Vakarai jį kaltina bendradarbiavimu su Kremliumi.
„Kalbant apie Ukrainą, mus dažnai kaltina... Žinote, mes vedame dialogą ir su Vakarais, ir su amerikiečiais. Kai jie pradeda apie tai kalbėti, aš jiems užduodu klausimą: „Argi nežinojote, kad mes esame ne tik giminingi žmonės? Mūsų veiksmai yra teisiškai pagrįsti. Juk mes esame sąjungininkai“, – sakė Baltarusijos lyderis.
Lukašenka paskelbė, kad karas Ukrainoje „netrukus“ baigsis
Kaip pranešė UNIAN, lapkričio 22 d. Ukraina iš Baltarusijos susigrąžino 31 civilį, kurie buvo laikomi Baltarusijos kalėjimuose.
Baltarusijos vadovo A. Lukašenkos spaudos tarnyba informavo, kad diktatorius šiuos žmones amnestavo pagal susitarimus su Donaldu Trumpu ir esą tai kažkaip prisideda prie karo pabaigos.
Be to, prieš kelias dienas A. Lukašenka paskelbė, kad karas Ukrainoje „netrukus“ baigsis.
Pasak jo, po to Baltarusija galės susitelkti į savo vidaus reikalus.
