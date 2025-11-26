Nereikėtų skubėti daryti išvadų, kad karas Ukrainoje netrukus baigsis. Tai pareiškė Rusijos prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja Rusijos žiniasklaida.
„Nereikėtų daryti skubotų išvadų, jog konfliktas Ukrainoje artėja prie pabaigos“, – teigė D. Peskovas.
Jis taip pat pridūrė, kad daugelyje šalių, ypač JAV, yra daug žmonių, kurie bando sutrukdyti Ukrainos ir Rusijos karo pabaigai, rašo UNIAN.
Kyjivas „nubrėžė raudonąsias linijas“
Anksčiau prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas ir Ukrainos delegacijos derybose su JAV Ženevoje atstovas Oleksandras Bevzas pareiškė, kad derybų metu Kyjivas tik „nubrėžė raudonąsias linijas“, o jokių diskusijų dėl teritorinių klausimų ar Konstitucijos pakeitimų nevyko.
Pasak jo, teritorinių klausimų aptarimo pagrindu turėtų būti dabartinė fronto linija.
Keletą pareiškimų dėl derybų padarė ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Jis teigė esąs pasirengęs susitikti su Volodymyru Zelenskiu, kai „bus suderintas taikos susitarimas“.
Tuo pačiu metu jis pažymėjo, kad Rusija jau rodo kompromisų ženklus, sutikdama užbaigti šį karą.
