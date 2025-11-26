 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Kremlius pateikė savo poziciją dėl karo pabaigos: užkliuvo amerikiečiai

2025-11-26 15:17 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-26 15:17

Kremlius ragina neskubėti džiaugtis galimu karo Ukrainoje finišu – Rusijos prezidento atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad kalbos apie artėjančią konflikto pabaigą esą per ankstyvos, o užsienyje, ypač JAV, netrūksta jėgų, kurios bando sutrukdyti taikos procesui.

Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)
10

1

Nereikėtų skubėti daryti išvadų, kad karas Ukrainoje netrukus baigsis. Tai pareiškė Rusijos prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja Rusijos žiniasklaida.

„Nereikėtų daryti skubotų išvadų, jog konfliktas Ukrainoje artėja prie pabaigos“, – teigė D. Peskovas.

Jis taip pat pridūrė, kad daugelyje šalių, ypač JAV, yra daug žmonių, kurie bando sutrukdyti Ukrainos ir Rusijos karo pabaigai, rašo UNIAN.

Kyjivas „nubrėžė raudonąsias linijas“

Anksčiau prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas ir Ukrainos delegacijos derybose su JAV Ženevoje atstovas Oleksandras Bevzas pareiškė, kad derybų metu Kyjivas tik „nubrėžė raudonąsias linijas“, o jokių diskusijų dėl teritorinių klausimų ar Konstitucijos pakeitimų nevyko.

Pasak jo, teritorinių klausimų aptarimo pagrindu turėtų būti dabartinė fronto linija.

Keletą pareiškimų dėl derybų padarė ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Jis teigė esąs pasirengęs susitikti su Volodymyru Zelenskiu, kai „bus suderintas taikos susitarimas“.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas
Tuo pačiu metu jis pažymėjo, kad Rusija jau rodo kompromisų ženklus, sutikdama užbaigti šį karą.

