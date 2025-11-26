 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Mirė raketų kompleksų „Iskander“ ir „Topol“ kūrėjas

2025-11-26 13:32 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 13:32

Mirė raketų paleidimo kompleksų „Topol" ir „Iskander" kūrėjas Valerijanas Sobolevas, praneša rusų agentūra TASS.

Rusijos kariai pakrauna raketą „Iskander“ į mobilų paleidimo įrenginį per pratybas neskelbiamoje vietoje Rusijoje. (nuotr. SCANPIX)

Mirė raketų paleidimo kompleksų „Topol“ ir „Iskander“ kūrėjas Valerijanas Sobolevas, praneša rusų agentūra TASS.

1

Jam buvo 87 metai.

Kūrė „Iskander“ ir kitą įrangą

V. Sobolevas gimė Volgograde 1938 m.

„Barrikady“ gamykloje jis dirbo įvairius darbus nuo inžinieriaus iki vyriausiojo konstruktoriaus.

Jis dalyvavo kuriant įrangą ir savaeigius paleidimo įrenginius strateginės paskirties raketų kompleksams su tarpžemyninėmis balistinėmis raketomis „Temp-2S“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Sobolevui vadovaujant buvo sukurta antžeminė įranga ir paleidimo įrenginiai mobiliajam raketų kompleksui „Pionierius“, modifikacijos „Pionierius-3“, „Pionierius UTTX“, raketų kompleksui „Iskander“, taip pat mobiliam antžeminiam raketų kompleksui „Topol“.

„Iskander“ dažnai naudojamos Ukrainai atakuoti Rusijos kare prieš Ukrainą

