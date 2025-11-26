Mirė raketų kompleksų „Iskander“ ir „Topol“ kūrėjas

Jam buvo 87 metai.
Kūrė „Iskander“ ir kitą įrangą
V. Sobolevas gimė Volgograde 1938 m.
„Barrikady“ gamykloje jis dirbo įvairius darbus nuo inžinieriaus iki vyriausiojo konstruktoriaus.
Jis dalyvavo kuriant įrangą ir savaeigius paleidimo įrenginius strateginės paskirties raketų kompleksams su tarpžemyninėmis balistinėmis raketomis „Temp-2S“.
V. Sobolevui vadovaujant buvo sukurta antžeminė įranga ir paleidimo įrenginiai mobiliajam raketų kompleksui „Pionierius“, modifikacijos „Pionierius-3“, „Pionierius UTTX“, raketų kompleksui „Iskander“, taip pat mobiliam antžeminiam raketų kompleksui „Topol“.
„Iskander“ dažnai naudojamos Ukrainai atakuoti Rusijos kare prieš Ukrainą.
