Kaip rašo CNN, D. Trumpas pareiškė, kad Rusija sutiko su kai kuriais pradiniais žingsniais.
Per naktinę rusų ataką Zaporižioje sužeista 18 žmonių
Praėjusią naktį per ataką, įvykdytą Zaporižioje, buvo sužeista 18 žmonių, apgadinti septyni gyvenamieji namai.
Apie tai pranešė Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Ivanas Fedorovas.
Tarp sužeistųjų – 12 moterų ir 6 vyrai. Visiems teikiama reikalinga medicininė pagalba. Taip pat buvo apgadintas bendrabutis, parduotuvė, degalinė ir pramonės objektas.
Avarinės tarnybos dirba smūgių vietose, įsteigti „nenugalimumo punktai“.
Anksčiau buvo pranešta, kad per Rusijos ataką Ternopilyje buvo sugriauta daugiau nei 120 butų.
Maskva patvirtino: derėtis su Putinu atvyksta Witkoffas
Vašingtonui vedant derybas dėl plano, kuriuo siekiama nutraukti Rusijos karą prieš Ukrainą, Kremlius trečiadienį patvirtino, kad JAV pasiuntinys Steve‘as Witkoffas kitą savaitę lankysis Maskvoje, kur ketina susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
„Pasiektas preliminarus susitarimas dėl (Witkoffo) vizito Maskvoje kitą savaitę“, – Rusijos televizijai pareiškė V. Putino patarėjas užsienio politikos klausimais Jurijus Ušakovas ir pridūrė, kad jį lydės keletas kitų prezidento Donaldo Trumpo administracijos pareigūnų.
Rusijos pajėgos per pastarąją parą Ukrainoje neteko 980 karių
Nuo 2022 m. vasario 24 iki 2025 m. lapkričio 26 d. Rusijos pajėgos Ukrainoje neteko apie 1 168 550 karių, iš jų 980 žuvo arba buvo sužeisti per pastarąją parą.
Apie tai „Facebooke“ tinkle pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Nuo plataus masto karo pradžios Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino 11 372 (+4 per pastarąją parą) Rusijos tankus, 23 625 (+1) šarvuotas kovines transporto priemones, 34 688 (+44) artilerijos sistemas, 1 549 daugkartinio raketų paleidimo sistemas, 1 252 (+2) oro gynybos sistemas ir 3 995 (+14) kruizines raketas. Rusijos kariuomenė taip pat prarado 428 karinius lėktuvus, 347 sraigtasparnius, 84 960 (+743) taktines bepilotes oro sistemas, 28 karo laivus/katerius, 1 povandeninį laivą, 68 242 (+124) transporto priemones ir degalų sunkvežimius bei 4 007 (+1) specialiosios įrangos vienetus.
Duomenys apie priešo nuostolius nuolat atnaujinami.
Paviešinus skandalingą pokalbį – pirmas komentaras iš paties Putino padėjėjo
Paviešinus JAV prezidento Donaldo Trumpo specialiojo pasiuntinio Steve‘o Witkoffo ir Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino patarėjo Jurijaus Ušakovo pokalbį, pastarasis jau sureagavo į kilusį skandalą.
NATO vadovas Rutte atskleidė, kada Putinas sutiks su taika Ukrainoje ir kada nebenorės pulti
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte įvardijo, kada Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas sutiktų su susitarimu dėl karo Ukrainoje pabaigos. Apie tai jis kalbėjo „Radio Svoboda“, rašo UNIAN.
M. Rutte prisiminė, kaip ėjo Nyderlandų ministro pirmininko pareigas. Jam teko dirbti ir su V. Putinu.
Tai tęsėsi iki 2014 m. kovo, kai V. Putinas įsiveržė į Krymą.
„Galbūt aš tai jau kam nors sakiau: aš nustojau bandyti suprasti šį žmogų“, – pareiškė M. Rutte.
Jis pridūrė, kad tuo metu suprato vieną dalyką apie rusus apskritai ir apie V. Putiną konkrečiai.
Trumpas siunčia specialųjį pasiuntinį Witkoffą į Maskvą susitikti su Putinu
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė siunčiantis savo specialųjį pasiuntinį Steve‘ą Witkoffą į Maskvą susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Jis paprašęs S. Witkoffo vykti į Maskvą ir aptarti su V. Putinu „kelis ginčytinus punktus“, kurie neleidžia pasiekti susitarimo dėl Ukrainos, rašė D. Trumpas antradienį savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
Paraleliai JAV kariuomenės sekretorius Danas Driscollas derasi su Ukrainai, pridūrė D. Trumpas. Jis teigė, jog tikisi susitikti su V. Putinu ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, „tačiau tik tada, kai bus pasiektas susitarimas dėl šio karo pabaigos, arba pasiektas derybų baigiamasis etapas“.
Prieš tai D. Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas yra „labai arti“ susitarimo su Ukraina ir Rusija, kad užbaigtų beveik ketverius metus trunkantį jų karą.
„Mes tai pasieksime“, – sakė D. Trumpas per renginį prieš Padėkos dieną Baltuosiuose rūmuose.
Paviešintas skandalingas pokalbis: Trumpo pasiuntinys mokė Putino padėjėją, kaip kalbėtis su Trumpu
„Bloomberg“ paviešino pokalbį tarp JAV prezidento Donaldo Trumpo specialiojo pasiuntinio Steve‘o Witkoffo ir Vladimiro Putino patarėjo užsienio politikos klausimais Jurijaus Ušakovo.
Anot leidinio, pokalbis vyko spalio 14 d. ir truko šiek tiek daugiau nei 5 minutes.
Trumpas apsigalvojo: perkėlė terminą Ukrainai sutikti su jo pasiūlymu
JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį atsisakė termino, iki kurio Ukraina turėjo sutikti su JAV taikos planu, rašo „Reuters“. D. Trumpas buvo davęs laiko ukrainiečiams iki ketvirtadienio sutikti su JAV taikos planu.
D. Trumpas, kalbėdamas su žurnalistais lėktuve „Air Force One“, skrisdamas į Floridą švęsti Padėkos dienos, sakė, kad JAV derybininkai daro pažangą diskusijose su Rusija ir Ukraina, o Maskva sutiko su kai kuriomis nuolaidomis. Kokios jos, jis neapibūdino.
Praėjusią savaitę pirmą kartą paskelbtas JAV parengtas karo pabaigimo planas sukėlė naujų nuogąstavimų, kad D. Trumpo administracija gali būti linkusi versti Ukrainą pasirašyti taikos susitarimą, kuris būtų labai palankus Maskvai.
Šią savaitę D. Trumpas pranešė, kad jo pasiuntinys Steve‘as Witkoffas kitą savaitę vyks į Maskvą susitikti su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu ir kad jo žentas Jaredas Kushneris, kuris padėjo derėtis dėl Gazos susitarimo, taip pat dalyvaus.
Prieš kelias dienas D. Trumpas nustatė, kad ketvirtadienis, Padėkos diena, yra diena, kurią jis nori matyti Ukrainą sutinkančią su susitarimu.
Tačiau dabar jis ir jo padėjėjai atsisakė griežto termino ir dabar sako, kad norėtų susitarimo kuo greičiau.
„Man terminas yra tada, kai viskas bus baigta“, – sakė D. Trumpas.
Volodymyras Zelenskis giria atnaujinto JAV plano, kaip užbaigti karą su Rusija, principus
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pareiškė, kad peržiūrėto JAV plano, kaip užbaigti karą su Rusija, principai gali lemti „gilesnius susitarimus“ ir kad „daug kas priklauso“ nuo Vašingtono.
Pradinis JAV planas dėl beveik ketverius metus trunkančio Rusijos karo Ukrainoje užbaigimo buvo atnaujintas, nes jo pirmoji versija buvo kritikuojama kaip per daug palanki Maskvai. Tačiau jis dar nepaskelbtas.
„Šio dokumento principus galima išplėsti į gilesnius susitarimus“, – savo kasdieniame kreipimesi sakė V. Zelenskis.
„Tikiuosi tolesnio aktyvaus bendradarbiavimo su Amerikos puse ir (JAV prezidentu Donaldu) Trumpu. Daug kas priklauso nuo Amerikos, nes Rusija didžiausią dėmesį skiria Amerikos stiprybei“, – teigė jis.
JAV antradienį Abu Dabyje vedė derybas su Rusijos pareigūnais.
Anksčiau antradienį V. Zelenskis Kyjivo sąjungininkams sakė, kad jo šalis pasirengusi judėti į priekį dėl JAV ir Ukrainos taikos susitarimo, tačiau teigė, kad lieka „jautrių klausimų“.
„Ukraina turi mūsų komandų Ženevoje sukurtą sistemą. Ši sistema yra pateikta, ir mes esame pasirengę judėti į priekį kartu – su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, su D.. Trumpo asmeniniu įsitraukimu ir su Europa“, – „Norinčiųjų koalicijos“ lyderiams sakė V. Zelenskis.
Kalbos stenogramoje teigiama, kad jis yra „pasiruošęs susitikti“ su Trumpu ir aptarti „jautrius klausimus“.
V. Zelenskis paragino Europos lyderius dalyvauti derybose, nes bet kokie „sprendimai dėl Europos saugumo turi apimti ir Europą“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Trumpas: Rusijos didžiausia nuolaida bus ta, kad jie nustos kariauti
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusija sutinka su tam tikromis nuolaidomis, bet didžiausia jų nuolaida bus sutikimas nutraukti kovas.
Kaip rašo CNN, D. Trumpas pareiškė, kad Rusija sutiko su kai kuriais pradiniais žingsniais.
„Na, jie daro nuolaidas. Jų didžiausia nuolaida yra tai, kad jie nustos kariauti ir nebeužims daugiau žemės“, – sako jis.
D. Trumpas antradienį pranešė, kad jo pasiuntinys Steve‘as Witkoffas Maskvoje susitiks su Vladimiru Putinu ir kad prie jo gali prisijungti JAV prezidento žentas Jaredas Kushneris.
Kariuomenės sekretorių Danielį Driscollą jis išsiunčia susitikti su Ukrainos pareigūnais.
D. Trumpas taip pat užsiminė, kad galbūt susitiks su V. Putinu ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kai derybose bus pasiekta tolesnė pažanga.
JAV lyderis antradienio vakarą žurnalistams prezidentiniame lėktuve „Air Force One“ sakė, kad išspręsti karą yra sunku, o 28 punktų planą pavadino dar nebaigtu darbu.
„Tai nebuvo planas – tai buvo koncepcija“, – tvirtino D. Trumpas.
Jo planas dėl beveik ketverius metus trunkančio Rusijos karo Ukrainoje užbaigimo pasirodė praėjusią savaitę. Jis buvo labai palankus Rusijai, todėl V. Zelenskis puolė kalbėtis su Jungtinių Valstijų derybininkais. Europos lyderiai, baimindamiesi dėl galimo savo pačių valstybių susidūrimo su Rusijos agresija ateityje, bet būdami nušalinti nuo proceso, stengėsi pakreipti derybas taip, kad būtų patenkinti jų interesai.