Maskva patvirtino: derėtis su Putinu atvyksta Witkoffas

„Pasiektas preliminarus susitarimas dėl (Witkoffo) vizito Maskvoje kitą savaitę“, – Rusijos televizijai pareiškė V. Putino patarėjas užsienio politikos klausimais Jurijus Ušakovas ir pridūrė, kad jį lydės keletas kitų prezidento Donaldo Trumpo administracijos pareigūnų.
Witkoffas vyksta į Maskvą
D. Trumpas antradienį pranešė, kad siunčia S. Witkoffą į Maskvą susitikti su V. Putinu. Jis paprašęs S. Witkoffo vykti į Maskvą ir aptarti su Kremliaus šeimininku „kelis ginčytinus punktus“, kurie neleidžia pasiekti susitarimo dėl Ukrainos, savo socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
Įnirtingos diskusijos vyksta nuo savaitgalio, kai Ukrainos ir JAV atstovai susitiko Ženevoje aptarti prieštaringai vertinamą pradinį D. Trumpo 28 punktų planą karui Ukrainoje užbaigti. Iš pradžių D. Trumpas norėjo, kad Kyjivas sutiktų su jo pasiūlymu iki šio ketvirtadienio – JAV Padėkos dienos. Tačiau pradinis planas sukėlė nerimą Ukrainoje ir Europoje. Pradinis JAV planas, buvęs labai palankus Rusijai, buvo pakeistas planu, kuriame labiau atsižvelgiama į Ukrainos interesus.
