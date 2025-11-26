 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Maskva patvirtino: derėtis su Putinu atvyksta Witkoffas

2025-11-26 09:31 / šaltinis: ELTA
2025-11-26 09:31

Vašingtonui vedant derybas dėl plano, kuriuo siekiama nutraukti Rusijos karą prieš Ukrainą, Kremlius trečiadienį patvirtino, kad JAV pasiuntinys Steve‘as Witkoffas kitą savaitę lankysis Maskvoje, kur ketina susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

Maskva po derybų atsitvėrė tylos siena: palaukime, kol viską sužinos Trumpas (nuotr. SCANPIX)
13

Vašingtonui vedant derybas dėl plano, kuriuo siekiama nutraukti Rusijos karą prieš Ukrainą, Kremlius trečiadienį patvirtino, kad JAV pasiuntinys Steve'as Witkoffas kitą savaitę lankysis Maskvoje, kur ketina susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

0

„Pasiektas preliminarus susitarimas dėl (Witkoffo) vizito Maskvoje kitą savaitę“, – Rusijos televizijai pareiškė V. Putino patarėjas užsienio politikos klausimais Jurijus Ušakovas ir pridūrė, kad jį lydės keletas kitų prezidento Donaldo Trumpo administracijos pareigūnų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Witkoffas vyksta į Maskvą

D. Trumpas antradienį pranešė, kad siunčia S. Witkoffą į Maskvą susitikti su V. Putinu. Jis paprašęs S. Witkoffo vykti į Maskvą ir aptarti su Kremliaus šeimininku „kelis ginčytinus punktus“, kurie neleidžia pasiekti susitarimo dėl Ukrainos, savo socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė D. Trumpas.

Įnirtingos diskusijos vyksta nuo savaitgalio, kai Ukrainos ir JAV atstovai susitiko Ženevoje aptarti prieštaringai vertinamą pradinį D. Trumpo 28 punktų planą karui Ukrainoje užbaigti. Iš pradžių D. Trumpas norėjo, kad Kyjivas sutiktų su jo pasiūlymu iki šio ketvirtadienio – JAV Padėkos dienos. Tačiau pradinis planas sukėlė nerimą Ukrainoje ir Europoje. Pradinis JAV planas, buvęs labai palankus Rusijai, buvo pakeistas planu, kuriame labiau atsižvelgiama į Ukrainos interesus.

