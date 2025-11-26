 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

NATO vadovas Rutte atskleidė, kada Putinas sutiks su taika Ukrainoje ir kada nebenorės pulti

2025-11-26 08:24 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-11-26 08:24

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte įvardijo, kada Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas sutiktų su susitarimu dėl karo Ukrainoje pabaigos. Apie tai jis kalbėjo „Radio Svoboda“, rašo UNIAN.

13

M. Rutte prisiminė, kaip ėjo Nyderlandų ministro pirmininko pareigas. Jam teko dirbti ir su V. Putinu.

Tai tęsėsi iki 2014 m. kovo, kai V. Putinas įsiveržė į Krymą.

„Galbūt aš tai jau kam nors sakiau: aš nustojau bandyti suprasti šį žmogų“, – pareiškė M. Rutte.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Kada Putinas atsisakys idėjų pulti?

Jis pridūrė, kad tuo metu suprato vieną dalyką apie rusus apskritai ir apie V. Putiną konkrečiai.

„Kiekvieną kartą, kai sudarote susitarimą, turite įsitikinti, kad jo interesais yra jo laikytis“, – pažymi M. Rutte.

Anot jo, labai svarbu pasiekus susitarimą dėl Ukrainos, kad V. Putinas daugiau nebandytų pulti. Jo nuomone, tai įmanoma tik tuo atveju, jei V. Putinas supras, kokios dėl to bus pasekmės.

„Jis to nedarys, jei žinos, kad pasekmės jam bus pražūtingos, jei bandys vėl įsiveržti į Ukrainą po ilgalaikio ugnies nutraukimo arba, dar geriau, taikos susitarimo“, – komentuoja jis.

M. Rutte pažymi, kad viskas priklausys nuo derybų rezultatų.

„Mes girdėjome Jungtinių Valstijų prezidentą prieš jo kelionę į Aliaską – jis sakė, kad JAV nori būti įtrauktos į saugumo garantijas Ukrainai. Mes stebėjome, kaip Europa aktyvavosi“, – sako M. Rutte.

Todėl, anot jo, Ukrainai reikalinga kariuomenė ir saugumo garantijos.

„Ir šiuo deriniu turime užtikrinti, kad Putinas suprastų: jis niekada daugiau negalės to pakartoti“, – pažymi jis.

Trumpas atšaukia ketvirtadienio terminą, iki kurio Ukraina ir Rusija turi sudaryti taikos susitarimą

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį atsitraukė nuo ketvirtadienio termino, iki kurio pabaigos Ukraina turi pritarti JAV remiamam taikos planui.

Jis tai pareiškė žurnalistams lėktuve „Air Force One“, skrisdamas į Floridą švęsti Padėkos dieną, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi „Reuters“.

„Terminas man baigsis tada, kai viskas bus baigta“, – sakė jis.

Baltųjų rūmų šeimininkas taip pat pažymėjo, kad JAV derybininkai daro pažangą diskusijose su Rusija ir Ukraina, o Maskva esą sutiko su tam tikromis nuolaidomis. Jis jų nedetalizavo.

Ankstesniuose pranešimuose teigiama, kad jautriausias teritorinių nuolaidų klausimas bus aptariamas lyderių lygiu – D. Trumpo ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pokalbiuose.

