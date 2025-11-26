Ignalinos AE ir „Eksortus“ sutartis dėl švininių antklodžių – niekinė, nutarė teismas

Vilniaus apygardos teismas lapkričio 19 dieną pritaikė restituciją natūra – „Eksortus“ turi grąžinti IAE 76,7 tūkst. eurų su 6 proc. metų palūkanomis nuo bylos iškėlimo dienos – šių metų kovo 4-osios – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, padengti Ignalinos AE 15,6 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų, tuo metu Ignalinos AE turi grąžinti įmonei „Eksortus“ apie 320 apsauginių švininių antklodžių.
„Yra pagrindas taikyti restituciją, ieškovei priteisiant už prekes sumokėtą kainą, o atsakovei grąžinant prekes“, – nutarė teismas, kurio sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui.
IAE teismui nurodė, kad su konkurso laimėtoja „Eksortus“ 2021 metų lapkritį ji pasirašė sutartį, tačiau 2022 metais ES įvedus sankcijas Rusijai ir Lietuvoje įsigaliojus draudimui viešuosiuose pirkimuose dalyvauti Rusijos kapitalui „Eksortus“ nuslėpė faktą, kad jos naudos gavėju, turinčiu 51 proc. akcijų, buvo Rusijos pilietis.
BNS rašė, kad šis pilietis yra Sergejus Petrovas, viešai prisistatęs ir Lenkijos piliečiu Siergiejumi Pietrowu.
„Ieškovės (IAE – BNS) teigimu, būtent atsakovės („Eksortus“ – BNS) sukurtos aplinkybės nulėmė tai, jog ieškovė negalėjo priimti teisėtų sprendimų dėl sutarties vykdymo, pavyzdžiui, nepriimti prekių, jų neapmokėti, neteikti kitų užsakymų“, – teismui teigė IAE.
Pasak įmonės, sutartis turi būti pripažinta niekine ir negaliojančia nuo 2022 metų spalio 11 dienos, kai įsigaliojo ES reglamentas dėl sankcijų Rusijai.
Tuo metu „Eksortus“ tikino, kad S. Petrovas, apie kurį ji turėjo duomenų tik kaip apie Lenkijos pilietį, 2022 metų spalio 27 dieną visas savo akcijas pardavė ir dabar įmonės akcininkai yra buvęs jos vadovas Marijušas Koženevskis ir jo valdoma įmonė „Baltijos energoprojektai“.
Todėl, pasak įmonės, net jei S. Petrovas būtų buvęs Rusijos pilietis, ES draudimas vykdyti sutartį būtų galiojęs tik nuo 2022 metų spalio 10 iki 27 dienos, ir šiuo laikotarpiu IAE nepatyrė jokių neigiamų sutarties vykdymo pasekmių, kad reikėtų inicijuoti jos vienašališką nutraukimą po 2,5 metų.
„Jokios tarptautinės sankcijos niekada nedraudė švininių apsauginių antklodžių tiekimo, taigi ir jokie draudimai sutarties objekto atžvilgiu niekada nebuvo taikomi“, – teismui argumentavo „Eksortus“.
Tarp svarbių teismo argumentų minimas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) šių metų balandį priimtas galutinis sprendimas, jog Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) M. Koženevskį 2023 metų lapkritį pagrįstai nubaudė už sankcijų pažeidimą, kai jis neinformavo valstybės institucijų apie tai, kad jo vadovaujamos įmonės akcininkas buvo Rusijos pilietis.
Todėl, anot apygardos teismo, IAE ir „Eksortus“ sutartis nuo 2022 metų spalio 11 dienos „turi būti suvokiama kaip nevykdytina, nesudarant galimybės teikti ekonominės naudos asmenims, kurių atžvilgiu taikomi ribojimai. O tai iš esmės reiškia, kad nuo minėtos datos atsakovė („Eksortus“ – BNS) (...) buvo teisiškai įpareigota nutraukti arba sustabdyti prekių tiekimą ieškovei.“
Be to, teismo vertinimu, aplinkybė, kad Rusijos pilietis perleido „Eksortus“ akcijas, nekeičia pažeidimo fakto. Be to, teismui pateikta vyriausybinės strateginių įmonių sandorius tikrinančios komisijos išvada, kuria M. Koženevskis pripažįstamas keliančiu rizikų nacionaliniam saugumui dėl sąsajų su kita įmone.
BNS rašė, kad kitai M. Koženevskio valdomai Visagino bendrovei „Spectrans“ šių metų spalį galutinai nepavyko panaikinti jai nepalankių Vyriausybės ir minėtos komisijos 2024 metų sprendimų, kad ji neatitinka nacionalinio saugumo interesų ir todėl negali pasirašyti sutarties su IAE.
2023 metų vasarą jungtinis Tiriamosios žurnalistikos centro „Siena“ ir Ukrainos leidinio „Lviv Media“ tyrimas atskleidė, kad „Eksortus“ dirba Ignalinos AE projektuose galimai apeinant 2022 metais įvestą draudimą rusiško kapitalo verslui prieiti prie strateginių energetikos objektų – „Eksortus“ oficialiai teikė duomenis, rodančius, neva jos akcininkas yra Lenkijos pilietis S. Pietroszas (arba S. Pietrowas), kai šis asmuo taip pat yra Rusijos pilietis S. Petrovas.
„Sienos“ ir „Lviv Media“ duomenimis, nuo 2017 metų daugiau nei 200 tūkst. eurų vertės IAE konkursų laimėjusią „Eksortus“ netiesiogiai valdė Rusijos piliečiai, įskaitant S. Petrovą, ir dabar plėtojantys verslus savo gimtinėje, o tarp jų valdomų įmonių yra ir mažiausiai viena, vykdanti Rusijos karo pramonės užsakymus. Dar 2022 metais „Eksortus“ skelbėsi priklausanti rusiškai „Unako“ grupei.
IAE su „Eksortus“ turėjo daugiau sutarčių, pavyzdžiui, pagal 2022 metais pasirašytą 77,3 tūkst. eurų vertės sutartį „Eksortus“ buvo įsipareigojusi prižiūrėti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos statinių griovimo projekto vykdymą.
Paaiškėjus „Eksortus“ nuslėptoms aplinkybėms apie jos akcininką Rusijos pilietį ši sutartis vienašališkai buvo nutraukta ir nebegalioja nuo 2023 metų lapkričio 6 dienos, BNS anksčiau pranešė IAE.