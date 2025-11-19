 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kryme nugriaudėjo sprogimai, uždarytas Kerčės tiltas

2025-11-19 17:10 / šaltinis: ELTA
2025-11-19 17:10

Laikinai okupuoto Krymo Sakų rajone nugriaudėjo iki dešimties sprogimų. Taip pat gali būti, kad puolamas Hvardijskės aerodromas arba naftos saugykla gyvenvietėje. Apie tai pranešė „Telegram" kanalas „Krymo vėjas".

Kerčės tiltas, jungiantis Krymą su Rusija (nuotr. SCANPIX)

Laikinai okupuoto Krymo Sakų rajone nugriaudėjo iki dešimties sprogimų. Taip pat gali būti, kad puolamas Hvardijskės aerodromas arba naftos saugykla gyvenvietėje. Apie tai pranešė „Telegram“ kanalas „Krymo vėjas“.

1

„Sakų rajone girdimi sprogimai; abonentai praneša matę virš galvos lekiančias raketas. Jau nugriaudėjo 10 sprogimų“, – sakoma pranešime. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirminiais duomenimis, gali būti atakuojamas Hvardijskės aerodromas arba vietos naftos saugykla, sakoma jame. 

Vėliau pranešta, kad Kryme buvo paskelbtas sparnuotųjų raketų „Storm“ pavojaus signalas, Kerčės tiltas buvo uždarytas tiek automobilių, tiek geležinkelių eismui. 

„Ukrinform“ pranešė, kad Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos jau trečią kartą smogė į Hvardijskės naftos saugyklą Kryme.

