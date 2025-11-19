Kryme nugriaudėjo sprogimai, uždarytas Kerčės tiltas

„Sakų rajone girdimi sprogimai; abonentai praneša matę virš galvos lekiančias raketas. Jau nugriaudėjo 10 sprogimų“, – sakoma pranešime.
Pirminiais duomenimis, gali būti atakuojamas Hvardijskės aerodromas arba vietos naftos saugykla, sakoma jame.
Vėliau pranešta, kad Kryme buvo paskelbtas sparnuotųjų raketų „Storm“ pavojaus signalas, Kerčės tiltas buvo uždarytas tiek automobilių, tiek geležinkelių eismui.
„Ukrinform“ pranešė, kad Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos jau trečią kartą smogė į Hvardijskės naftos saugyklą Kryme.
